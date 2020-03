Járvány

21 koronavírusos beteget találtak a Grand Princess üdülőhajón

A San Francisco közelében veszteglő Grand Princess üdülőhajón a tesztek elvégzése után 21 koronavírussal fertőzött embert találtak - jelentette be helyi idő szerint péntek esti washingtoni sajtóértekezletén Mike Pence amerikai alelnök, aki az Egyesült Államokban a koronavírus elleni országos intézkedések koordinátora.



Közölte: a 21 fertőzött amerikai közül 19 a kiszolgálószemélyzet tagja. Hozzáfűzte: egyelőre csupán 46 utason végezték el a tesztet, így elképzelhető, hogy további fertőzötteket találnak.



Mike Pence bejelentette: az üdülőhajót egy nem kereskedelmi kikötőbe irányítják, és ott majd a több mint kétezer utast és a teljes személyzetet teszteknek vetik alá. A vizsgálatok idején mindenkit karanténba helyeznek.



A sajtótájékoztatón Anthony Fauci, az amerikai Országos Egészségügyi Intézetek (NIH) fertőző betegségekkel foglalkozó intézetének igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az új típusú koronavírus elsősorban a komoly betegségekkel - például szív- és tüdőbetegséggel vagy cukorbajjal - küszködő idősebb korosztályra veszélyes. "Az idősebbek kétszer is gondolják meg, hogy repülőre szállnak-e vagy nekivágnak egy hosszasabb utazásnak, amelynek során bármilyen fertőzésnek áldozatul eshetnek" - fogalmazott az orvosprofesszor.



Mike Pence hangsúlyozta, hogy a nem időskorú és nem krónikus betegségben szenvedő amerikaiak számára a vírusfertőzés kockázata alacsony.



Pénteken a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) új irányelveket hozott nyilvánosságra a honlapján. Ezekben szintén azt tanácsolják, hogy a 60 éven felüliek és a komoly krónikus betegségben szenvedők maradjanak otthon, ameddig csak tehetik, ne menjenek moziba, zsúfolt bevásárlóközpontba és templomba sem.



Donald Trump amerikai elnök pénteken a georgiai Atlantában a CDC helyi központjába látogatott. Megtekintette és meghallgatta, hogyan készülnek fel a szakemberek a koronavírus várható további terjedésére, majd elégedettségének adott hangot. "Fantasztikus munkát végeznek itt" - fogalmazott.



Amerikai sajtóértesülések szerint a szövetségi törvényhozás Washingtonban arra készül, hogy amennyiben a vírus tovább terjed, akkor a törvényhozók telekonferenciák révén folytatják a munkát.



A texasi fővárosban, Austinban bejelentették: a koronavírus miatti aggodalmaktól vezéreltetve nem tartják meg a South by Southwest (SXSW) fesztivált. Ez az Egyesült Államok leghíresebb zenei fesztiválja, s 34 év óta először marad el. "Ez igazi helyi katasztrófa" - mondta Steve Adler, Austin polgármestere, aki elrendelte a zenei rendezvénysorozat törlését. Az SXSW az 1980-as évek kis zenei fesztiváljából mára a világ egyik legnagyobb zenei, technológiai és szórakoztatóipari konferenciasorozatává nőtte ki magát, amelyet minden évben márciusban tartanak meg.