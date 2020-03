Egy raktárépületben

12 ezer náci nevét tartalmazó listára bukkantak Argentínában

Argentínában előkerült egy lista 12 ezer náci nevével, akik az 1930-as évektől a latin-amerikai országban éltek - közölte a Simon Wiesenthal Központ (SWC) nevű zsidó emberi jogi szervezet. Az SWC keddi tájékoztatása szerint egy argentin nyomozó bukkant rá a náci szimpatizánsok listájára egy régi Buenos Aires-i raktárépületben. A központ a honlapján közzé is tette a lista egy részét.



A lajstromon szereplők nagy része pénzt utalt át a zürichi székhelyű - mai nevén - Crédit Suisse pénzintézetnél vezetett bankszámlákra. "Úgy gondoljuk, hogy ezeken a hosszú ideje nyugvó számlákon olyan pénzt helyeztek el, amelyet a nemzetiszocializmus zsidó áldozataitól loptak el" - közölte a szervezet.



A Simon Wiesenthal Központ írásban kért engedélyt, hogy betekinthessen a bank archívumába.



A náci háborús bűnösök után nyomozó szervezet szerint a lajstromon szereplők közül többen is kapcsolatban álltak a nácik rezsimjével összefüggésbe hozható vállalatokkal, amelyek "a második világháború alatt az Egyesült Államok és Nagy-Britannia által vezetett feketelistán szerepeltek". Az SWC hozzátette: argentin náci csoportok megpróbálták megsemmisíteni a bizonyítékokat az akták elégetésével.



A Crédit Suisse bank az argentínai bejelentésre reagáló állásfoglalásában emlékeztetett arra, hogy 1997 és 1999 között vizsgálóbizottság nyomozott a holokausztáldozatokhoz köthető svájci bankszámlák ügyében. Ennek munkája révén már megpróbálták a lehető legteljesebb képet kialakítani a témáról. A bank ugyanakkor bejelentette, hogy ismét megvizsgálja az ügyet.



A második világháborút követően több tucat náci háborús bűnös, köztük Josef Mengele és Adolf Eichmann is Argentínába menekült, ahol hamis személyazonosság alatt éltek.