Járvány

Koronavírus - Tovább csökkent az új fertőzöttek száma Kínában

Tovább csökkent az új típusú koronavírus új fertőzötteinek napi száma Kínában, miközben Dél-Koreában több mint négyszer annyi új beteget diagnosztizáltak egy nap alatt, mint a járvány kiindulópontján.



Kedd éjfélig 119 új pácienst regisztráltak Kína szárazföldi területén, vagyis az új esetek száma tovább mérséklődött a kedden közölt 125-ről, amely ráadásul a legalacsonyabb napi adat volt azóta, hogy a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság januárban elkezdte azokat közzétenni.



Szintén kedd éjfélig újabb 38 halálozásról számoltak be, ezzel a fertőzés következtében elhunytak száma 2981-re nőtt a szárazföldi Kínában.



A Kínában eddig diagnosztizált 80 270 fertőzött közül csaknem 50 ezren már meggyógyultak. A még kezelés alatt álló, több mint 27 ezer páciens közül 6416 állapota súlyos. Országszerte további 520 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt a vírusfertőzés gyanúja miatt.



Az új fertőzöttek közül 114-et diagnosztizáltak a közép-kínai Vuhan városában, ahol a vírus tavaly decemberben elsőként terjedni kezdett.



Miközben a járvány Kínában napról napra mérséklődik, a dél-koreai egészségügyi hatóságok szerdán újabb 516 esetről számoltak be. A fertőzöttek száma ezzel Dél-Koreában 5328-ra emelkedett, ami Kínán kívül a legmagasabb adat. A betegség eddig 32 ember életét követelte Dél-Koreában. Mun Dzse In elnök a betegség terjedése miatt lemondta a március közepére tervezett útját az Egyesült Arab Emírségekbe, Egyiptomba és Törökországba - közölte a dél-koreai államfő hivatala.