Szkopje felkészült egy új migrációs hullámra

A migrációs helyzet kezelésével megbízott bizottság folyamatosan elemzi a helyzetet, és a hatóságok is állandóan egyeztetnek a fokozódó helyzetről.

Észak-Macedónia felkészült egy lehetséges új migrációs hullámra, amely Görögország felől érkezhet - közölte Oliver Szpaszovszki, a szkopjei ügyvezető kormány vezetője hétfőn.



Kiemelte, hogy a migrációs helyzet kezelésével megbízott bizottság folyamatosan elemzi a helyzetet, és a hatóságok is állandóan egyeztetnek a fokozódó helyzetről. Hozzátette ugyanakkor, hogy ebben a pillanatban úgy tűnik, nem várható a 2015-ös hasonló válság - közölte a Veszti.mk macedón hírportál.



Mindezzel egy időben a hatóságok válsághelyzetet hirdettek az ország északi és déli határain, valamint az összes befogadóközpontot készenléti állapotba helyezték. A válsághelyzet azt jelenti, hogy a rendőrség és a katonaság azonnal reagálhat, amennyiben tömegesen jelennének meg illegális bevándorlók valamely határszakaszon.



Oliver Szpaszovszki rámutatott, hogy amennyiben újra migránsok akarnának keresztülhaladni az országon, akkor a befogadóközpontokba kellene jelentkezniük, és kizárólag 72 óráig érvényes ideiglenes tartózkodásra lennének jogosultak az ország területén.



Agron Buxhaku, a migrációs helyzet kezeléséért felelős kormánybizottság illetékese hétfő este bejelentette, hogy Észak-Macedónia megerősítette a rendőrség és a katonaság jelenlétét a Görögországgal közös határszakaszon, hogy megfékezze a Törökország felől érkező illegális bevándorlók belépését az országba.



A török kormány a múlt pénteken közölte, hogy nem tudja tovább feltartóztatni az EU-ba igyekvő külföldieket, és megnyitja a határokat előttük. Görögország a határvédelem megerősítésével reagált.



Az utóbbi napokban a görög határőrség és a rendőrség készenléti egységei könnygázt és villanógránátokat is bevetettek a Törökország és Görögország közötti pazarkulei és kasztanieszi - szárazföldi - határátkelőknél gyülekező csoportok feloszlatására. A görög rendőrség szerint péntek óta több mint 15 500 illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg.



A 2015-ös migránsválság idején az úgynevezett nyugat-balkáni útvonalon, Görögországon, Észak-Macedónián és Szerbián keresztül több mint egymillió illegális bevándorló jutott be az Európai Unió területére.