Járvány

Koronavírus - Két héten belül lehet eredménye az olaszországi óvintézkedéseknek

Még hét-tizennégy nap kell, hogy az eddigi egészségügyi intézkedések megfékezzék a koronavírus fertőzés terjedését Angelo Borrelli a polgári védelmi hatóság vezetőjének hétfő esti kijelentései szerint. 2020.03.02 19:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szokásos esti, a legfrissebb adatokat ismertető nyilatkozatában Angelo Borrelli elmondta, hogy a járvány következtében elhunytak száma 52-re emelkedett, míg a pozitívnak bizonyult személyeké 1835. A fertőzöttek fele tünetmentes, a kórházban kezeltek 9 százaléka van intenzív osztályon.



Tizennyolcan haltak meg az elmúlt 24 órában. A gyógyultak száma 142-re emelkedett, vasárnap óta hatvanhattal több a gyógyultak száma. Eddig Olaszországban több mint 23 ezer koronavírus-tesztet végeztek.



Angelo Borrelli úgy vélte, hogy a következő egy-két hétben az óvintézkedések hatásosak lesznek, vagyis a koronavírus-fertőzés terjedésének lassulását várják. A polgári védelem vezetője az észak-olaszországi Lombardia, Emilia Romagna és Veneto területén, az úgynevezett vörös és sárga zónában, bevezetett óvintézkedésekre gondolt, amelyek március 8-ig érvényesek. A térségben található a vesztegzár alá helyezett két terület, de az érintett tartományok egészében többek közt továbbra is érvényes az oktatási szünet, zárva tartanak a mozik, színházak, felfüggesztették a csoportos és tömegeseményeket. Angelo Borrelli hozzátette, hogy egyetlen észak-olaszországi térségben sem kritikus a kórházhelyzet, továbbra is képesek mindenkinek ágyat biztosítani.



Az olasz közegészségügyi hivatal (Iss) igazgatója Silvio Brusaferro hétfői nyilatkozata szerint a mostani hét máris "döntő" lesz a fertőzés megfékezésében. Brusaferro az olaszok együttműködését kérte az óvintézkedések tiszteletben tartásával. Az Iss fertőzőbetegségekre szakosodott szakértője Gianni Retta hangsúlyozta, hogy a koronavírusra pozitív személyek száma folyamatos emelkedése várható volt: vasárnap több mint 500 új beteget regisztráltak, az utóbbi huszonnégy órában újabb 258-t. Az Ansa hírügynökség úgy értesült, a védelmi tárca nyolcvan kaszárnyában 6600 helyet tud biztosítani szükség esetére.



A legtöbb beteg, több mint ezer, Lombardiában van, ahol Giulio Gallera jóléti tanácsos felszólította a 65 évnél idősebbeket, a következő 2-3 hétben ne menjenek ki az utcára. A vírusfertőzés ugyanis elsősorban az idősebbeket kényszeríti kórházba. Ezzel egy időben a tartományi testület újabb tagja bizonyult pozitívnak, Lombardia kormányzója már korábban önkéntes karanténba vonult.



Újranyitotta kapuit a milánói dóm, ahova kisszámú csoportokban engedik be a látogatókat, valamint a franciák Szent Lajosról elnevezett római temploma, amelyet a plébános megbetegedése miatt zártak le.



A polgári védelem vezetője hangsúlyozta, hogy Rómában a helyzet "ellenőrzés alatt van": eddig 12 pozitív személyt helyeztek kórházi karanténba, köztük egy nem súlyos tüdőgyulladással kezelt római rendőrt és egy tűzoltót is. A Róma közeli Pomeziában lezártak egy gimnáziumot. A betegek mindannyian lombardiai személyekkel kerültek kapcsolatba. Egy beteget jelentettek Szardínia szigetéről is.