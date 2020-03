Illegális bevándorlás

Török belügyminiszter: eddig csaknem 118 ezer migráns hagyta el az országot az EU irányába

A tárcavezető szombat éjszaka még csak 47 ezer, vasárnap délelőtt pedig már 76 ezer távozó migránsról számolt be. 2020.03.02 17:31 MTI

Törökország nyugati határainak csütörtök éjszakai megnyitása óta 117 ezer 677 migráns hagyta el az országot az Európai Unió irányába - közölte Süleyman Soylu török belügyminiszter hétfőn hivatalos Twitter-fiókján.



Soylu szűkszavú bejegyzésében részleteket nem közölt. A török belügyminiszter által közölt adatok az Európába tartó bevándorlók számának óriási léptékű növekedéséről tanúskodnak, a tárcavezető szombat éjszaka még csak 47 ezer, vasárnap délelőtt pedig már 76 ezer távozó migránsról számolt be.



Mindazonáltal az elsősorban érintett görög hatóságok a török adatokat cáfolják, mondván az időközben megerősített határvédelemnek köszönhetően a tízezresre duzzadt migránstömegből csak nagyon kevesen tudják átlépni ténylegesen a határt, és aki megteszi, azt is őrizetbe veszik vagy visszaküldik.



Soylu szavaira hivatkozva a török sajtó hétfőn arról számolt be, hogy a belügyminiszter mindenekelőtt emberhez méltó, és a vonatkozó jogi szövegeknek megfelelő viselkedésre szólította fel a görög hatóságokat. Hangsúlyozta: Törökország soha nem járt el olyan embertelen módon, mint ahogy a görög hatóságok a török Edirne város közelében húzódó határnál, amikor paprikasprayt vetettek be a menekültstátuszt kérelmezők ellen.



Ömer Celik, a török kormánypárt szóvivője, aki a napokban első hivatalos forrásként erősítette meg a török határnyitásra vonatkozó értesüléseket, hétfői sajtótájékoztatóján "embertelen hozzáállásnak" minősítette, hogy a görög biztonsági erők a menekültek megfékezése érdekében könnygázt és hanggránátokat is felhasználnak, sőt az egyik migránst - a Reuters brit hírügynökség hétfői jelentésével egybehangzóan - meg is ölték. A görög kormány szóvivője a Twitteren hamisnak nevezte a hírt.