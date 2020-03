Konfliktus

Szíria - Törökbarát felkelők lelőtték a kormányerők egyik repülőgépét Idlíbben

A gép összesen hétszer repült el a török megfigyelőállások felett, kétszer is átlépve a hangsebességet alacsony magasságban. 2020.03.01 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Törökországgal szövetséges Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) felkelőcsoport lelőtte a damaszkuszi kormányerők egyik orosz gyártmányú repülőgépét az északnyugati Idlíb tartományban, amelynek visszaszerzésére a szíriai kormánycsapatok átfogó műveleteket folytatnak - jelentette vasárnap a Sabah török kormányközeli napilap.



A Habertürk tekintélyes török hírportál ezen felül arról is beszámolt, hogy a harci gép a térségben korábban kialakított török megfigyelőpontok felett repült Szarákib város környékén, amikor találat érte. A légi jármű roncsait és két pilótáját, akik katapultáltak, keresik az elkövetők.



A Habertürk úgy tudja, hogy a gép összesen hétszer repült el a török megfigyelőállások felett, kétszer is átlépve a hangsebességet alacsony magasságban. A hírportál értesülése alapján a repülő légicsapás végrehajtására készült a Szarákib körüli falvakban.



Szarákib stratégiai fontosságú, autópálya mentén fekvő település, amelyet a törökbarát lázadó csoportok a héten foglaltak vissza az orosz légierő támogatta szíriai hadseregtől.



Ezzel párhuzamosan Hulusi Akar török védelmi miniszter azt közölte a sajtóval, hogy a több mint 30 török katona halálát okozó pénteki idlíbi légicsapásra válaszul a török hadsereg "ártalmatlanította" a szíriai kormányerők 2212 katonáját, továbbá 103 harckocsit, 72 tüzérségi állást, nyolc helikoptert, három légvédelmi üteget és egy drónt. A tárcavezető egyúttal bejelentette, hogy a török műveletek, amelyek a Tavaszi Pajzs fedőnevet kapták, továbbra is sikeresek.



A damaszkuszi hadsereg repülőgépének lelövése egy nappal azután történt, hogy az orosz külügyminisztérium bejelentette: Moszkva és Ankara megállapodott abban, hogy csökkentik a feszültséget Idlíb tartományban. Szerdától egészen péntekig orosz külügyminisztériumi, védelmi minisztériumi és titkosszolgálati illetékesek tárgyaltak a török fővárosban a szíriai helyzetről.



Idlíb és környéke évek óta a felkelők utolsó bástyájának számít Szíriában. A térséget a Haját Tahrír as-Sám (HTS) ernyőszervezet dzsihadistái, illetve a török támogatást élvező, mérsékeltnek tartott lázadócsoportok tartják ellenőrzésük alatt. A damaszkuszi erők tavaly áprilisban indítottak offenzívát az északnyugati országrész ellen orosz támogatással, előrenyomulásuk december közepén vett új lendületet.