Koronavírus: Iránban felgyújtott egy kórházat a feldühödött tömeg - videó

Felgyújtott egy kórházat a feldühödött tömeg Iránban, Bandar Abbas városában. Az incidens azután történt, hogy elterjedt a pletyka, hogy a klinikára koronavírusos betegeket szállítottak. A kórházat valóban felkészítették ilyen betegek fogadására és ápolására, ám a kórtermek üresek voltak.



A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók feloszlatták a tömeget és eloltották a lángokat. Személyi sérülésről nem érkezett hír - közölte az Al Arabiya tévécsatorna angol nyelvű kiadása.



Bandar Abbas egyébként több mint ezer kilométerre van Qom városától, mely a koronavírus-fertőzés iráni epicentrumának számít.



Irán a koronavírus-fertőzés egyik legkomolyabb gócpontjának számít Kínán kívül.

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38