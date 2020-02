Szlovák választások

Két választóhelyiségben is haláleset történt Szlovákiában

Két választóhelyiségben történt haláleset miatt egy órával későbbre, este tizenegy órára tolódik a szombati szlovákiai parlamenti választás hivatalos befejezése, s így a tájékoztatási moratórium is. 2020.02.29 17:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A reggel hét órakor kezdődött voksolás az eredeti tervek szerint este tíz óráig tartott volna. A zárást azért tolták ki egy órával későbbre, mert Besztercebányán az egyik szavazóhelyiségben - vélhetően szívinfarktusban - meghalt egy idős férfi. A haláleset miatt egy időre be kellett zárni a szavazóhelyiséget. Hasonló eset történt Nagykürtösben (Velky Krtís) is, ott a szavazóbizottság egy idős női tagját fogta el hirtelen rosszullét, majd meghalt.



A halálesetek miatt az egyik helyszínen fél-, a másik helyszínen egy órával később zárnak majd a szavazóhelyiségek, és így későbbre tolódik az országos választás hivatalos befejezése is, illetve a tájékoztatási moratóriummal együtt a részeredmények nyilvánosságra hozatalának kezdete is. Mivel azonban a legtöbb választóhelyiségben már tíz órakor megkezdődik az adatok feldolgozása, amikor a moratórium véget ér, várhatóan azonnal érdemi részeredmények kerülhetnek nyilvánosságra.



Bár a vonatkozó szabályozás szerint a voksolás időtartama alatt még a részvételi arányról sem lehet konkrét adatokat közölni, a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség által a választási bizottságokból szerzett információkból arra következtetett, hogy meglehetősen magas a részvétel, akár nagyobb lehet a korábban felmérések alapján 60 százalék körülire vártnál.



Szlovákia történetének nyolcadik parlamenti választásán megközelítőleg 4,4 millió választópolgár 24 politikai pártra és mozgalomra, illetve azok képviselőjelöltjeire voksolhat. A hivatalos végeredményeket vasárnap jelenti be a központi választási bizottság.

