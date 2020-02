Megkezdődött a parlamenti választás Szlovákiában

Szlovák választások

Országszerte mintegy hatezer választóhelyiség nyílt meg Szlovákiában szombat reggel 7 órakor, és ezzel megkezdődött a 2020-as parlamenti választás, amely az önálló Szlovákia létrejötte óta már a nyolcadik ilyen alkalom. 2020.02.29 08:22 MTI

A voksolás este tízig tart, a hozzávetőleg 4,4 millió választópolgár 24 politikai pártra és mozgalomra, illetve azok képviselőjelöltjeire adhatja le voksát.



Felmérések szerint 60 százalék körüli részvételi arány várható, ami átlagosnak mondható. Az eddigi legalacsonyabb részvételt 2006-ban mérték, akkor a választók 54,6 százaléka ment el szavazni, legnagyobb arányban pedig 1998-ban járultak az urnákhoz, akkor a szavazásra jogosultak 84,2 százaléka adta le voksát.



Elemzői vélemények szerint a voksolás az ország történetének legbizonytalanabb kimenetelű parlamenti választása lehet. Ennek oka, hogy sok az olyan párt, amelynek támogatottsága közel van az ötszázalékos bejutási küszöbhöz.



A vonatkozó szabályozás szerint legutóbb két héttel a választás napja előtt lehetett a pártok támogatottságát mutató felméréseket nyilvánosságra hozni, csütörtök reggel pedig érvénybe lépett az információs moratórium is, amely a voksolás végéig tart. Ez azt jelenti, hogy napközben még a részvételi arányról sem közölnek konkrét adatokat, és - a voksolás után a szavazóhelyiségekből távozó választók körében készített - exit poll felmérések eredményeit is csak a szavazóhelyiségek bezárása után hozhatják nyilvánosságra.



A voksolás rész- és végeredményeit a www.volbysr.sk honlapon teszik közzé. Az első érdemi részeredmények éjfél előtt, nem hivatalos végeredmények pedig vasárnap hajnalban várhatók. A hivatalos végeredményeket vasárnap jelenti be Központi Választási Bizottság (ÚVO).



Az új összetételű parlament 30 nappal a hivatalos végeredmények kihirdetése után ül össze először.