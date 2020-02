Járvány

Koronavírus - Tovább emelkedett a fertőzöttek száma Németországban

Tovább emelkedett az új koronavírussal fertőzöttek száma Németországban pénteken.



A hivatalos adatok péntek esti összesítése alapján országszerte 63 fertőzést tartanak számon.



A járvány terjedése kedden - február 25-én - gyorsult fel, azóta 47 esetet regisztráltak.



Február 25. előtt 16 embernél mutatták ki a koronavírust, 15-öt már gyógyultnak nyilvánítottak, és a vírus jelenlétét csak a járvány kínai gócpontjából, Vuhanból hazaszállított emberek körében mutatták ki, valamint Bajorországban, ahol valamennyi eset összefüggésben áll az első fertőzéssel, amely a Webasto nevű autóipari cégnél történt januárban.



A járvány új, kedd este kezdődött szakaszában az esetek Észak-Rajna-Vesztfália tartomány egy járására, a holland határnál fekvő Heinsbergre koncentrálódnak. Ott a péntek esti állás szerint 35 fertőzést mutattak ki. A két első fertőzöttet - egy házaspárt - leszámítva mind otthon maradhattak, állapotuk jó, kórházi elhelyezésre nincs szükség.



A járásban további mintegy ezer fő van otthoni karanténban, mert kapcsolatba kerülhettek fertőzöttekkel.



Észak-Rajna-Vesztfália mellett Bajorország, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen és Rajna-vidék-Pfalz tartományból jelentettek újabb fertőzéseket kedd este óta. Így a 16 német tartomány közül 6-ot érint a koronavírus-járvány.



Az esetek többségégében sikerült feltárni a fertőzési láncolatot, rekonstruálni, hogy miként jutott be a kórokozó a fertőzött szervezetébe. Jellemző, hogy a fertőzöttek a vírus jelenlétének kimutatása előtti két héten - a lappangási időben - jártak Olaszországban, vagy kapcsolatba kerültek Németországban olyan olaszokkal, aki később fertőzöttnek bizonyultak.



A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) pénteki helyzetértékelése szerint a helyzet "komoly, és dinamikusan változik", de a lakosság veszélyeztetettsége csak az alacsony és a közepes szint közötti sávban van. Azonban hírportálok jelentései szerint az ország több részén így is tapasztalható az úgynevezett pánikvásárlás vagy felvásárlási láz - élelmiszerek és háztartási szerek felhalmozása - , és több üzletláncnál arról számoltak be, hogy megugrott a kereslet a tartós élelmiszerek iránt.



A vírus terjedése miatt lemondtak vagy elhalasztottak több nagyobb szabású rendezvényt. Arról még nem hoztak döntést, hogy megtartják-e az eredeti tervek szerint március 4-én kezdődő berlini Nemzetközi Turisztikai Börzét (ITB), a világ legnagyobb idegenforgalmi szakmai vásárát.



Az új típusú koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte meghaladja a 83 ezret, a halálos áldozatok száma 2800 felett van. A járvány csaknem 60 országot ért el, leginkább Európában, Dél-Koreában és Iránban terjed.