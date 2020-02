Járvány

Koronavírus - Bill Gates a szegény országok megsegítésére sürgeti a gazdag államokat

A koronavírus-járvány kapcsán a szegény országok megsegítésére szólította fel a gazdag államokat Bill Gates, a Microsoft társalapítója és volt elnöke a New England Journal of Medicine című szaklapban közzétett nyílt levelében.



A ma már elsősorban jótékonysággal foglalkozó Gates szerint az új típusú koronavírus "az évszázad kórokozója", és terjedésének lassítása érdekében a tehetős országoknak segíteniük kell az alacsony jövedelmű államok egészségügyi rendszerének megerősítését.



Gates elsősorban a dél-ázsiai és afrikai országoknak nyújtandó segítséget említette. Mint fogalmazott: a világjárvány elkerülése mindenütt csakis kormányzati beavatkozással lehetséges. Ezt azzal magyarázta, hogy mivel a magántőke kockázatosnak tartja, ezért kormányzati beruházásokra van szükség a gyógyítás elősegítésére, miként a kezelések és oltóanyagok piaci árának féken tartása is kormányzati feladat.



Az amerikai üzletember-filantróp globális együttműködést, a kutatások támogatását, a vírusra vonatkozó közös adatbázis kiépítését javasolta és közös diplomáciai lépéseket indítványozott, beleértve a még egymással ellenséges viszonyban álló országok közös fellépését is.



A Bill és Melinda Gates Alapítvány eddig már 100 millió dollárt ajánlott fel az új típusú koronavírus elleni küzdelemre.



Jay Robert Pritzker, Illinois állam kormányzója pénteken Chicagóban bejelentette, hogy az államban koronavírusos tüdőgyulladással ápolt mindkét beteg teljesen meggyógyult.