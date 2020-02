Járvány

Koronavírus - Kisebb csoportokban távoznak a vendégek a vesztegzár alá vont tenerifei hotelből

Kisebb csoportokban kezdtek távozni a vendégek abból a tenerifei szállodakomplexumból pénteken, ahol karantént rendeltek el négy napja, miután az egyik olasz turistánál kimutatták a koronavírus-fertőzést. 2020.02.28 15:18 MTI

Az első körben kilencen hagyhatták el a négycsillagos tengerparti hotelt, olyan spanyol állampolgárok, akik a Kanári-szigeteken élnek. Őket külföldi és spanyol turisták csoportja követte - közölte a helyi kormány egészségügyi tanácsosának szóvivője.



Emlékeztetett: a hotel 723 vendége közül 130-an távozhatnak, ugyanis mindannyian csak hétfőn érkeztek, és így nem kerültek kapcsolatba azzal a négy olasz turistával, akiknél beigazolódott a fertőzés, mivel ők addigra már kórházban voltak.



A távozó vendégek tünetmentesek, de egészségi állapotuk alakulását figyelemmel kell kísérni. Továbbra is naponta kétszer meg kell mérni testhőmérsékletüket, hogy nem lázasodnak-e be, ami a fertőzés egyik jellemző tünete - tudatta.



A szállodában maradóknak sincsenek tüneteik, ezért a külföldi állampolgárok esetében a szigetek kormánya már felvette a kapcsolatot az érintett konzulátusokkal annak érdekében, hogy megszervezzék esetleges hazaszállításukat.



A négycsillagos tengerparti hotelben öt magyar, egy idős pár és egy háromfős, kisgyerekes család is tartózkodik.



Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy a helyszínen tartózkodó tiszteletbeli konzul és a Madridból érkezett konzult utasítást kapott: egyeztessenek a szomszédos országok megbízottaival, szervezik-e állampolgáraik hazahozatalát.



Az államtitkár közölte, hogy tájékoztatta a spanyol elképzelésről az operatív törzset, és Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, Magyarország repülőt küld az öt magyarért, "ha az a járható út".



Spanyolországban eddig 27 koronavírus-fertőzést regisztráltak, közülük 25-öt ezen a héten. A betegek túlnyomó többsége Olaszország északi részén járt a közelmúltban.



A spanyol egészségügyi hatóságok szerint a fertőzés kockázata mérsékelt az országban.