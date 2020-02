Migráció

EU: Ismét emelkedett a menedékjogot kérelmezők száma

A migrációs csúcsértékeket mutató 2015-ös évet követően 2019-ben ismét emelkedett az Európai Unió területén menedékjogot kérelmezők száma. 2018-hoz képest tavaly 13 százalékkal többen, mintegy 714 ezren folyamodtak nemzetközi védelemért - közölte az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2019-es összesítő adatokat rögzítő jelentésében szerdán.



Az uniós ügynökség jelentése szerint a kérelmek emelkedését nem az illegálisan Európába érkezett migránsok beadványainak száma okozta. A legtöbb menedékjog iránti kérelmet a hivatalos és érvényes útiokmányokkal Európába érkező, unión kívüli, többnyire latin-amerikai országok állampolgárai adták be. Ezek között főként venezuelaiak, kolumbiaiak, valamint Salvador és Honduras állampolgárai voltak, de jelentős volt az észak-macedóniai és az albán menedékkérők száma is. Az illegális bevándorlók közül leginkább szíriaiak és afgánok folyamodtak nemzetközi védelemért.



A jelentésből az is kiderült, hogy az uniós tagállamok a korábbi évekkel ellentétben tavaly mintegy harminc százalékkal kevesebb esetben hoztak pozitív döntést a nemzetközi védelem iránti kérelmekkel kapcsolatban. Az elfogadott kérelmek legtöbbje az illegálisan Európába érkezett szíriai, jemeni és eritreai állampolgároknak kedvezett. Az unió területére hivatalos úton érkezettek esetében alacsony volt a pozitív döntések száma.



Az év végén mintegy 900 ezer nemzetközi védelemi iránit kérelem várt elbírálásra az Európai Unió tagországaiban. Ezek között közel 540 elsőfokú beadvány volt, mintegy 20 százalékkal több, mint egy évvel korábban - tették hozzá.