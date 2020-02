Járvány

Koronavírus - Két hétig tarthat a karantén a tenerifei szállodában, ahol öt magyar is van

A teljesen tünetmentes szállóvendégek a hotelen belül szabadon közlekedhetnek, akiknek azonban akár csak enyhe tüneteik is vannak, a szobájukban kell maradniuk. 2020.02.26 18:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egészségügyi irányelveknek megfelelően két hétig tarthat a karantén a tenerifei szállodában, ahol öt magyar is tartózkodik - tájékoztatott a Kanári-szigetek kormánya szerdán.



Teresa Cruz egészségügyi tanácsos elmondta: a zárlat nem mindenkit érint, a 723 szállóvendég közül 106-an még ezen a napon elhagyhatják a hotelt, mivel csak hétfőn érkeztek, és nem kerültek kapcsolatba azokkal az olasz turistákkal, akiknél kimutatták a koronavírus-fertőzést.



Az első megbetegedést hétfőn késő este igazolták egy 69 éves, az észak-olaszországi Lombardiából származó orvosnál, aki maga kérte vizsgálatát miután influenzaszerű tüneteket észlelt.



Később kiderült: a férfi felesége, valamint tízfős csoportjukból még ketten megfertőződtek, de a társaság többi tagjának vírustesztje negatív lett.



Teresa Cruz kifejtette: a hotelből távozó turisták egészségügyi megfigyelése folytatódik, és ugyanezt az eljárást alkalmazzák azon dolgozók esetében, akik szintén elhagyhatják a hotelt.



A döntést azzal indokolta, hogy a helyi egészségügyi szolgálat kilenc óra alatt elvégezte a hotelben tartózkodó, közel 800 ember egészségügyi szűrését.



A teljesen tünetmentes szállóvendégek a hotelen belül szabadon közlekedhetnek, akiknek azonban akár csak enyhe tüneteik is vannak, a szobájukban kell maradniuk.



A karatén miatt a négycsillagos tengerparti szállodában megerősítik az egészségügyi ellátást, és pszichológus is a vendégek rendelkezésére áll - tette hozzá.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán sajtótájékoztatón közölte, hogy a tenerifei szállodakomplexumban öt magyar állampolgár van, akik a legutolsó információk szerint jól vannak, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tart kapcsolatot velük.



Spanyolországban az elmúlt két napban tíz koronavírusos megbetegedést regisztráltak, egy kivétellel mindegyikük Olaszország északi részén járt a közelmúltban.



A legutolsó fertőzést egy 62 éves férfi szervezetében mutatták ki az andalúziai Sevillában, aki azonban az első jelentések szerint nem járt a járvány sújtotta országokban.



A spanyol egészségügyi minisztérium kedden bejelentette: nem javasolja az utazást Kínába, Dél-Koreába, Japánba, Szingapúrba, Iránba és Olaszországon belül Lombardiába, Venetóba, Piemontba és Emilia Romagnába.



Spanyolország a repülőtereken és a kikötőkben fokozza a vírussal kapcsolatos információs szolgáltatást, azonban korlátozásokat vagy kötelező vizsgálatokat nem vezet be.



Fernando Simon, az egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: a dél-európai országban a fertőzés kockázata mérsékelt.