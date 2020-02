Konfliktus

Ditrói vendégmunkások - Kibékült a Srí Lanka-i munkavállalókat alkalmazó pékség a tiltakozókkal

Kibékültek a Srí Lanka-i vendégmunkásokat alkalmazó Ditrói Pékség vezetői az idegenek alkalmazását kifogásoló helybéli lakosok képviselőivel - közölte internetes kiadásában a Krónika napilap a felek Facebook-bejegyzései alapján.



Mindkét fél arról számolt be, hogy személyes találkozón tisztázták a félreértéseket, és békésen rendezték a konfliktust.



A Ditrói Pékség közlése szerint a találkozón biztosították Biró Károly segédlelkészt - aki az elégedetlen lakosok szószólójaként vált ismertté -, hogy a vállalatnál javultak a munkakörülmények, és várják a ditrói szakemberek jelentkezését. A ditróiak korábban a vállalatnál tapasztalt rossz munkakörülmények és alacsony bérek miatt kerültek konfliktusba a pékség tulajdonosaival. Ez a konfliktus mérgesedett el és alakult át január közepén, amikor a cég vendégmunkásokkal pótolta az elégedetlen helyi munkaerőt.



A kiegyezést Biró Károly is megerősítette. "A félreértéseket tisztáztuk, és kiengesztelődtünk egymással. A személyes problémákat és félreértéseket félretettük, és közös akarattal a falu jólétét és békéjét akarjuk" - közölte a segédlelkész.



Az ügy békés rendezéséről számolt be Puskás Elemér polgármester is az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva. Az elöljáró szerint "normális lépéseket" tettek az érintettek, és "kezd megoldódni a konfliktus". Közben a Ditrói Pékség - amely egy ideje már három Srí Lanka-i alkalmazottat foglalkoztat - további három nepáli vendégmunkást vár.



Corina Constantin, a külföldi munkaerőt közvetítő bukaresti cég illetékese az Agerpresnek elmondta, a nepáliak körülbelül három hét múlva érkeznek a Hargita megyei település pékségébe, ahol rakodómunkásként fognak dolgozni. Ugyanakkor Corina Constantin jelezte: egy másik ditrói cég is kérvényt nyújtott be hozzájuk vendégmunkások alkalmazására, a vállalkozás 5-10 külföldit foglalkoztatna.



Az 5500 lakosú, 98 százalékban magyarok által lakott gyergyószéki Ditróban január közepén állt munkába két Srí Lanka-i pékmester, akiket a pékséget működtető helyi vállalkozó munkaközvetítő cég segítségével szerződtetett, miután megelégelte, hogy nem talál helyben megfelelő munkaerőt. Romániában óriási sajtóvisszhangot kapott, hogy a sötét bőrű pékeket bevándorlóknak tekintette a község lakosságának egy része, és ellenségesen viszonyult hozzájuk.

