Román ortodox egyház: ha meg akarjuk úszni a koronavírust, kenjük be magunkat szentelt olajjal

2020.02.25 17:20 ma.hu

Rohamosan terjed a koronavírus Európában. Olaszországban eddig 229-en fertőződtek meg, ebből 173-at Lombardiában, 33-at Venetóban tartanak számon. Emilia Romagnában 18, Piemontban 3, a közép-olaszországi Lazióban ugyancsak 3 megbetegedésről tudnak, a betegségnek hét halálos áldozata van - eddig.



A román ortodox érsekség úgy érezte, segítenie kell: közleményben szólította fel a félszigeten élő román híveket, hogy napi rendszerességgel kenjék be magukat megszentelt olajjal, reggelente igyanak szentelt vizet és sűrűbben mondják el Miatyánkot.



Sőt, az sem árt, ha szentelt vizet szórnak a házukra amellett, hogy betartják a hatóságok által elrendelt óvintézkedéseket. Hiába na, az ortodox egyház is ott segít, ahol tud - számolt be az esetről a Főtér.ro.