A tömegbe hajtott egy autós egy németországi farsangi felvonuláson

Belehajtott egy autós a tömegbe hétfőn egy farsangi felvonuláson a németországi Volkmarsenben, többen megsebesültek - közölte a területileg illetékes észak-hesseni rendőrkapitányság.



A közlemény szerint a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták.



A Hessen tartományi közszolgálati médiatársaság (Hessischer Rundfunk - HR) jelentése szerint legkevesebb 13 ember sebesült meg, köztük gyerekek.



Egy ezüst színű kombi Mercedes hajtott a kisvárosban összegyűlt emberek közé, akik a farsangi időszak legfontosabb napjaként számon tartott húshagyó kedd előtti hétfő (Rosenmontag) alkalmából tartottak felvonulást.



Az autó nagyjából 30 métert tett meg az emberek között, vezetője - egy 20 és 30 év közötti férfi - még gázt is adott, amikor közéjük hajtott.



A rendőrség és a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre.



Az eset háttere ismeretlen - áll a HR jelentésében.



A Frankfurter Rundschau című lap a hírportálján szemtanúkra hivatkozva azt írta, hogy az autós a felvonulást néző emberek közé hajtott, méghozzá szándékosan, a rendezvény miatti lezárásokat megkerülve és teljes gázzal. Úgy tűnt, mintha gyermekeket szemelt volna ki áldozatnak.



Volkmarsen Németország nyugati részén fekszik, Kassel és Göttingen térségében. A kisvárosban nagyjából hétezren laknak. A hétfői felvonulásra 1500 embert vártak a szervezők.

#Germany #Volkmarsen



Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs