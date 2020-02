Brexit: az új brit útlevelet egy francia-holland cég gyártja Lengyelországban

Márciusban kezdődik a hagyományos kék brit útlevelek kibocsátása Nagy-Britanniában - közölte szombaton a brit belügyminisztérium.



London a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) egyik jelképes jelentőségű mozzanataként hirdette meg a korábbi évtizedekben honos kék brit útlevél újbóli bevezetését a jelenlegi bordó helyett.



A bordó brit útlevél fedőlapjának tetején a European Union felirat látható, alatta a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága megjelölés, majd a brit királyi ház hivatalos címere.

Our new blue passports will be the most technologically advanced and environmentally friendly British passports ever.



