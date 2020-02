Lezuhant a házilag barkácsolt rakétájával a laposföld-hívő Mad Mike Hughes - szörnyethalt - videó

A férfi szombaton Kaliforniában a sivatagban lőtte ki magát, majd nem sokkal a felszállás után probléma adódott, és a kb. 18 ezer dollárból elkészített szerkezet a földbe csapódott.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f