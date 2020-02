Nagy-Britannia

Megvonná a királynő a 'királyi' szó használati jogát Harrytől és Meghantól

Sussex hercege és hercegnője a múlt hónapban jelentette be teljesen váratlanul, hogy visszavonul a brit királyi család magas rangú tagjaiként ellátott hivatalos funkcióitól. 2020.02.23 11:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egybehangzó londoni médiaértesülések szerint II. Erzsébet királynő meg akarja tiltani Harry hercegnek és feleségének, Meghan hercegnőnek, hogy a "Royal", vagyis a "királyi" szót márkanévként használják.



Harry és Meghan, vagyis Sussex hercege és hercegnője a múlt hónapban jelentette be teljesen váratlanul, hogy visszavonul a brit királyi család magas rangú tagjaiként ellátott hivatalos funkcióitól, pénzügyileg függetlenné kíván válni, és ezentúl ideje nagy részét Kanadában tölti.



Nem sokkal később az udvar hivatalosan is közölte, hogy a hercegi házaspár a monarchia hivatalos programjaiban a továbbiakban nem vesz részt, közpénzellátmányban nem részesül, és Harry nagymamáját, II. Erzsébet királynőt sem képviselheti hivatalos fórumokon.



Harry és amerikai felesége a jövőben nem használja az Ő Királyi Fensége (His/Her Royal Highness, HRH) titulust sem, amelyre Harry az uralkodó egyenes ági leszármazottjaként, Meghan hercegnő pedig Harry feleségeként tarthatott igényt.



Megtartották ugyanakkor - legalábbis ez idő szerint - hercegi címüket.



Harry 2018. május 19-én esküdött örök hűséget Meghan Markle-nak Windsor ősi királyi kastélyában, és az uralkodó az esküvő után adományozta a Sussex hercege, illetve hercegnője címet a házaspárnak.

Ezt a címet azóta is használják - egyben önálló "márkanevet" is gyártva belőle. "Sussex Royal" néven saját közös honlapot alakítottak ki, amely a sussexroyal.com címen látogatható, és közös Instagram-profiljuk is - amelynek több mint 11 millió követője van - a @sussexroyal nevet viseli.



Voltak olyan terveik, hogy a Sussex Royal elnevezést hivatalosan is globális márkanévként jegyeztetik be a hozzájuk köthető különböző árucikkek - ruhák, könyvek, oktatási anyagok - számára, emellett egy új jótékonysági alapítványt is létre akartak hozni Sussex Royal - The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex néven.



A Daily Mail című konzervatív brit bulvárlap és több más médiaorgánum udvari forrásokból származó szerdai beszámolója szerint azonban a királynőnek nem tetszik, hogy Harry és felesége kereskedelmi márkanevet gyártana a "Royal" jelzőből, miközben a királyi család hivatalos tevékenységében nem vesznek részt.



A beszámolók szerint a királynő és több magas rangú udvari illetékes "hosszas és bonyolult" egyeztetések során arra az álláspontra jutott, hogy nem tartható fenn a "Royal" szó használata Harry és Meghan immár magánjellegű tevékenységében.



A Mail úgy tudja: Harry és Meghan már elfogadta, hogy a jövőben a Sussex Royal márkanevet nem használhatják.



A lap szerint ugyanakkor ez komoly fejfájást okoz a hercegi házaspárnak, hiszen kezdhetik elölről számos kezdeményezésük bejegyeztetési procedúráját.