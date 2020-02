Járvány

Koronavírus - A WHO aggódik 'a korábbi kapcsolat nélküli' fertőzések miatt

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggódik az olyan koronavírusos megbetegedések miatt, amelyeknél nem mutatható ki egyértelmű kapcsolat a járvánnyal, bár Kínán kívül viszonylag kicsi az ilyen esetek száma - írta szombaton a szervezet főigazgatója a Twitteren.



Az ilyen esetek közé tartoznak, amikor a beteg nem járt Kínában, vagy nem volt kapcsolatban fertőzött személlyel - írta Tedrosz Adanom Gebrejeszusz.



A jelentések szerint a tüdőgyulladással járó kór a páciensek 80 százalékánál enyhe lefolyású, és a betegek 20 százalékának válságos az állapota. A jelentett esetek 2 százalékánál halt meg a beteg.



"A legnagyobb gondunk az, hogy a COVID-19 a gyenge egészségügyi rendszerrel bíró országokra is kiterjedhet" - mondta írta a főigazgató. "Készültségi és reagálási stratégiai programot is közétettünk, amelyben 675 millió dolláros támogatást kértünk a legsérülékenyebb országoknak nyújtandó támogatásra".



Tedrosz bejelentette, hogy az ENSZ-szervezet a közeli hetekben 60 ezer újabb vírustesztet küld 19 országba.



Szombaton egy második olasz beteg - egy nő - is meghalt koronavírus-fertőzésben. Olaszországban a fertőzések száma elérte a 28-at, 26 ember Lombardiában, ketten pedig a szomszédos Veneto tartományban bizonyultak vírushordozónak. Olaszország mintegy tíz északi településén az első eset észlelése után a hatóságok bezárták a közintézményeket, az intézkedés mintegy 50 ezer embert érint.



Dél-Korea szombaton bejelentette, hogy 433-ra emelkedett a fertőzöttek száma. A járványügyi központ korábbi közleményében még 346 paciens szerepelt.



A Samsung Electronics bejelentette, hogy egy koronavírus-fertőzéses eset miatt hétfő reggelig bezárja Gumiban működő mobiltelefongyárát. Az az emelet, ahol a fertőzött alkalmazott dolgozott, kedd reggelig zárva tart.



Hupej tartomány kormányzata szerint a koronavírus lappangási ideje 27 nap is lehet. Ezt azután közölték szombaton, hogy egy 70 éves férfinél, aki január 24-én tért vissza a lakóhelyére Ecsouból, ahol fertőzött nővérével érintkezett, és 27 nap után jelentek meg nála a tünetek, február 20-án állapították meg a fertőzést - áll a hupeji kormányzat honlapján.



Iránban szombaton 10 újabb megbetegedést jelentettek be, a fertőzöttek száma így 28, és újabb halottja is van a kórnak a korábbi négy után - közölte az egészségügy-minisztérium szóvivője. Az új iráni fertőzöttek egyike Morteza Rahmanzedeh, Teherán 13. kerületének polgármestere - jelentette az állami televízió.



Irán szerdán jelentette be, hogy két ember meghalt a fertőzésben a síiták szent városában, Komban.



A szomszédos Irak csütörtökön "újabb rendelkezésig" megtiltotta állampolgárainak, hogy Iránba utazzanak.



A Kuwait Airways légitársaság bejelentette, hogy felfüggeszti iráni járatait.

Az ausztrál kormány szombaton bejelentette, hogy engedélyezi egyes kínai hallgatóknak, hogy belépjenek az országba. A szünidő után kínai diákok ezrei nem tudtak visszatérni az iskolákba és egyetemekre, mert a kormány a koronavírus-járvány miatt beutazási tilalmat rendelt el a kínaiak ellen. A tilalom feloldása mintegy 760, nem a járvány gócából, Hupej tartományból érkező diákra vonatkozik. Az eseteket egyedileg bírálják el, és a diákok érkezéskor kéthetes karanténba kerülnek.