Amerikai előválasztás

A Twitter felfüggesztette Michael Bloomberg kampányának manipulált videóját

A Twitter péntek este felfüggesztette a demokraták elnökjelöltségére pályázó Michael Bloomberg milliárdos vállalkozó egyik kampányvideóját. A közösségi médium manipuláltnak ítélte a videót. 2020.02.22 09:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A reklámvideót a szerda este a nevadai Las Vegasban az elnökjelölt-aspiránsok számára rendezett tévévita egyes képkockáiból vágták össze.



A vita egy adott pontján Michael Bloomberg a vetélytársai gazdasági életben való jártasságát firtatva azzal fordult hozzájuk, hogy vajon kezdett-e már valamelyikük is vállalkozásba. Az elnökjelölt-aspiránsok válaszoltak, a videót azonban úgy vágták össze, hogy Bloomberg kérdése után a többi politikus néma maradt, meglepődött, elkerekedett a szeme, nem válaszolt vagy éppen grimaszolt. Azaz felkészületlennek látszott a milliárdos üzletember Bloomberg mellett.



A videóról először a Los Angeles Times című lap adott hírt, később azonban törölte a honlapjáról az információt.



A Twitter szóvivője közleményben tudatta, hogy mintegy 70 fiókot töröltek, többet véglegesen. Valamennyi bejegyzés Bloomberget népszerűsítette. A közösségi médium azt is közölte, hogy az érintett fiókok megsértették a manipulációra és levélszemétre vonatkozó szabályokat, amelyek tiltják különböző képek felnagyítását, manipulatív vágását, vagy beszélgetések más fiókokon megjelent szövegekkel történő megszakítását.



Bloomberg kampánycsapata nem kommentálta a történteket. A milliárdos óriási összegeket költ internetes reklámokra, a különböző platformokon történő megjelenésekre, és több száz olyan munkatársat vett fel, aki csakis Bloomberg digitális platformokon történő népszerűsítésével foglalkozik.



A The Wall Street Journal című lap a napokban azt jelentette, hogy e "digitális szervezők" havi 2500 dolláros fizetést kapnak azért, hogy Bloomberget kedvező színben feltüntető fotókat, videókat, bejegyzéseket tegyenek közzé a különböző közösségi médiumokban.