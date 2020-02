Járvány

Koronavírus: két szlovén állampolgár is megfertőződött a Diamond Princess üdülőhajón

Két szlovén állampolgár is megfertőződött a tüdőgyulladást okozó új koronavírussal a Japánban tartózkodó brit-amerikai üdülőhajón, a Diamond Princess-en - közölte csütörtökön a szlovén külügyminisztérium.



Maja Socan, a szlovén közegészségügyi hivatal (NIJZ) munkatársa a külügyminisztériummal tartott közös sajtótájékoztatón elmondta: bár a pár a fertőzés ellenére tünetmentes és jól érzi magát, csütörtökön reggel Japánban kórházba szállították őket. Ők az első szlovén állampolgárok, akik a COVID-19 nevű koronavírussal fertőződtek.



Hozzátette: a hajón tartózkodó másik négy szlovén állampolgár közül - akik nem betegek - ketten csütörtökön reggel már hazarepültek Szlovéniába.



Mint mondta, a repülőtéren egy orvoscsoport ismételten megvizsgálta, és fertőzéstől mentesnek nyilvánította őket.



Elővigyázatosságból azonban 14 napig még otthon, elszigetelten kell tartózkodniuk - hangsúlyozta.



Andrej Ster, a szlovén külügyminisztérium konzuli szolgálatának vezetője úgy nyilatkozott: a másik két szlovén állampolgárt is megpróbálják mielőbb hazajuttatni Japánból, de egyelőre nem tudják, hogy ez mikor történhet meg, mert a japán hatóságoknak fenntartásaik vannak a repülőgépen történő evakuálással szemben, így a folyamat elhúzódhat.



Jelezte továbbá, hogy Ljubljana megkísérli a lehető leghamarabb evakuálni a pozitív eredményt mutató párt is.



Maja Socan ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a Japánban hatályos protokoll szerint a fertőzött, de tünetmentes betegeket kórházba szállítják, ahol 12 nappal később, majd újabb 12 nap múlva megvizsgálják COVID-19 vírusra. Amennyiben az utolsó teszt negatív, az orvosok úgy dönthetnek, hogy a fertőzés már lezajlott, és a betegek szabadon távozhatnak.



Noha a Diamond Princess 3700 utasa közül a fertőzöttek száma szerdára elérte a 620-at, az egészséges utasok hivatalosan is elhagyhatták a hajót, amely február 5-e óta vesztegel Jokohama kikötőjében. A fertőzöttek nagyrészt idős emberek, az utasok mintegy fele japán állampolgár.



A koronavírus-járvány december közepe óta tombol Kínában. A legfrissebb adatok szerint Kína szárazföldi részén 74 185 embert fertőzött meg, és 2004 életet követelt. A szárazföldi Kínán kívül hatan haltak meg a betegségben.