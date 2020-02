Terrorizmus

Szélsőjobboldali terrorcselekmény lehetett a németországi Hanauban történt lövöldözés

Szélsőjobboldali terrorcselekmény lehetett a kilenc halálos áldozatot követelő éjszakai lövöldözés a németországi Hanauban a nyomozás első, előzetes megállapításai szerint - mondta Hessen tartomány belügyminisztere csütörtökön a tartományi gyűlésben (Landtag).



Peter Beuth elmondta, hogy a feltételezett elkövető egy 43 éves német állampolgár, akit 72 éves édesanyjával együtt holtan találtak hanaui lakásában. Mindkét holttesten lőfegyver okozta sebek vannak. A lakásban lőfegyvert is találtak.



A nyomozás első megállapításai szerint a férfi valószínűleg lelőtte az anyját, majd végzett magával. Hazatérése előtt, szerda késő este támadást intézett két helyi vízipipabár ellen. Tüzet nyitott egy vegyesbolt előtt is, és rálőtt egy autóra. Kilenc embert megölt, több embert megsebesített.



A nyomozást irányítását idegenellenes, szélsőjobboldali indíttatású terrorcselekmény gyanúja miatt magához vonta az állam elleni súlyos bűncselekmények ügyében illetékes szövetségi legfőbb ügyészség - közölte a miniszter.



A feltételezett elkövető valószínűleg egyedül követte el a bűncselekményeket, társai, segítői nem voltak. Sportlövő volt, legálisan tartott fegyvert. Rendőrségi ügye nem volt, a biztonsági szervek nem tartották számon szélsőjobboldaliként - mondta Peter Beuth.



A Hanauban történtek "támadást jelentenek a szabad és békés társadalom ellen" - tette hozzá.



Sajtójelentések szerint a feltételezett elkövető hátrahagyott egy levelet és egy videoüzenetet, amelyekben a lövöldözés elkövetőjeként azonosítja magát, és ismerteti indítékait. Okfejtése erőteljesen idegenellenes, szélsőjobboldali természetű. Áldozatai többnyire úgynevezett migrációs hátterű emberek, vagyis bevándorlók vagy bevándorló családban születtek. Többen kurd nemzetiségűek. Ezeket az értesüléseket egyelőre nem erősítették meg hivatalos forrásból.



A vérengzést a szövetségi parlament (Bundestag) valamennyi pártja elítélte. Az ellenzéki Zöldek vezető belügyi szakpolitikusa, Irene Michalic hangsúlyozta, hogy "szélsőjobboldali terrorhullám" bontakozott ki Németországban, és a biztonsági szervek nincsenek kellőképpen felkészülve.



Felidézte, hogy szélsőjobboldali terrorista szervezkedés gyanúja miatt a napokban elfogtak 12 embert, tavaly októberben támadás érte Halle városi zsinagógáját, júniusban pedig megöltek egy helyi politikust Hessen tartományban.



A Hanauban történteket a szövetségi kormány is elítélte. Angela Merkel kancellár és Horst Seehofer belügyminiszter több hivatalos programját lemondta, és folyamatos tájékoztatást kért a nyomozás fejleményeiről.

