Útra zuhant konténer zúzott szét egy utasokkal teli buszt Indiában

Legalább 19-en meghaltak és több mint 20-an megsérültek csütörtökön a dél-indiai Tamilnádu államban egy főúton, mert egy utasokkal teli busz beleszaladt a vele szemben haladó teherautó úttestre zuhanó konténerjébe – közölték dél-indiai hatósági források.



A buszon 48-an utaztak, a baleset Tirpuru városa mellett történt. A busz Karnataka államból indult, és Kerala államba tartott. Az indiai NDTV helyszíni beszámolókra hivatkozva azt közölte, hogy a teherautó egyik kereke kidurrant, ez okozta a konténer lecsúszását.



A halottak azonosítása folyamatban van, a sérülteket kórházakba szállították. Narendra Modi indiai miniszterelnök a Twitter internetes közösségi üzenőfelületen fejezte ki részvétét az áldozatok családjai felé. India a világelsők közé tartozik a halálos kimenetelű közlekedési balesetek számát tekintve. A baleseteket általában a sofőrök figyelmetlensége, illetve a közutak és a járművek rossz állapota okozza.



A közlekedési minisztérium utoljára közzétett hivatalos adatai szerint 2018-ban körülbelül 467 ezer közúti baleset történt az ázsiai országban, ezekben több mint 151 ezren haltak meg.

#TamilNadu: 20 people feared dead, 23 injured in road accident at Avinashi near Tiruppur. #AIRPics: Sabhareesh pic.twitter.com/bff1Q8Ys6o