Románia

Holttestet kerülgettek a temesvári szupermarketben a vevők

Rosszul lett és meghalt szerdán egy férfi egy temesvári szupermarketben. Az üzlet ennek ellenére nem zárt be, így a vásárlóknak egy holttestet kellett kerülgetniük - írja a Mszol.ro.



Az Antena1 híradója szerint a férfi vásárlás közben esett össze. A kihívott mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Később megérkeztek a rendőrök is, akik letakarták a holttestet, s vizsgálni kezdték a haláleset körülményeit.



A szupermarket vezetőit nem rázta meg különösebben a tragédia, továbbra is beengedték az üzletbe a vásárlókat, akiknek így egy letakart holttestet kellett kerülgetniük.