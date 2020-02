Brexit: felszólítottak egy 101 éves londoni férfit, hogy a szüleivel igazolja személyazonosságát

Egy 101 éves olasz férfi, aki 1966 óta él Londonban, a Brexit-eljárás miatt a szüleivel igazolhatja személyazonosságát a hatóságok előtt ahhoz, hogy a brit fővárosban maradhasson.



Persze nem kötözködésről van szó, inkább egy informatikai hibáról, ugyanis Giovanni Palmiero-t egyévesként tartják nyilván.



Miután Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, az országban élő uniós állampolgároknak új jogi státuszt kell igényelniük 2021 júliusáig, hogy maradhassanak a szigetországban. Palmiero-nak egy barátja segített kitölteni az online felületet, ám a formanyomtatványon csak a születési évszám utolsó két számjegyét lehetett beírni.



Így nem csoda, hogy kialakult a probléma, a férfi egy órán át telefonálgatott ide-oda, hogy végre tisztázódjon, ki ő és hány éves. Végül a belügyminisztérium elnézést kért tőle.

