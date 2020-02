Horvátország

Sorozatos meghibásodások miatt nem szállhatnak fel a horvát hadsereg helikopterei

Sorozatos meghibásodások miatt ideiglenesen nem szállhatnak fel a horvát hadsereg Oroszországból, nagyjavításról visszatért Mi-17-es könnyű felderítő és harci helikopterei. 2020.02.13 18:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Michael Krizanac, a horvát légierő parancsnoka sajtótájékoztatóján elmondta: a harci helikopterek működésével kapcsolatban több mint kétszáz panasz érkezett. "Olyan banális hibákról is szó van, mint hogy nem jól kötötték össze az olajcsöveket, ami miatt a pilóták rossz jelzéseket kaptak az olaj hőfokát illetően" - mondta, hozzátéve: az orosz kivitelező elismerte a mulasztást, és a javítás költségeit is állja.



A horvát légierő 13 darab korszerűsített Mi-8 szovjet-orosz közepes szállító helikopterrel és 11 Mi-17-es orosz könnyű felderítő és harci helikopterrel rendelkezik. A Mi-8/Mi-17 forgószárnyas flottájának leváltására Zágráb az Egyesült Államoktól szerzett be használt OH-58D Kiowa harci helikoptereket. Ebből 15 érkezett az országba és 2017-ben állították őket hadrendbe. Az egyik közülük nemrég zuhant le, a balesetben két pilóta életét vesztette. A hadseregnek még 8 Bell 206 JetRanger többcélú amerikai oktató helikoptere is van, valamint 2020-tól négy amerikai Sikorsky UH-60 Black Hawk típusú harci helikopter beszerzését tervezi. A helikopterek fontos feladatot látnak el a határrendészetben, de betegszállításra is használják őket.