Ukrajna

Kijev műholdas felvételeken készül összeszámolni a Krím és a kelet-ukrajnai szakadár területek lakosait

Az ukrán kormány azt tervezi, hogy műholdas felvételek segítségével számlálja össze, hányan élnek jelenleg az Ukrajnától Oroszország által törvénytelenül elcsatolt Krím félszigeten és az önkényesen kikiáltott Donyec-medencei szakadár területeken - közölte csütörtökön egy rádióinterjúban Dmitro Dubilet kabinetminiszter az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint.



"Épp tegnap találkoztunk az ENSZ képviselőivel, akik segítenek nekünk a műholdas projektben, ami rendkívül bonyolult. Hasonlót Afganisztánban végeztek, amely területének jelentős részét úgyszintén nem tartja ellenőrzése alatt a helyi vezetés. Műholdas képeken és más információs csatornákon keresztül próbálták megbecsülni a lakosság lélekszámát. Azt azonban még nem tudom megmondani, hogy a Krím félszigeten és az ideiglenesen megszállt területeken élők számát mennyire pontosan lehet műholdakon vagy más eszközökön keresztül megbecsülni" - fejtette ki a miniszter.



Dubilet január 23-án hozta nyilvánosságra, hogy a kormány által úgynevezett elektronikus úton, azaz mobilszolgáltatóktól, különböző nyilvántartásokból és a nyugdíjalaptól vett adatokból készített kimutatás szerint Ukrajnában - a Krímet és a Donyec-medencei szakadár területeket nem számítva - jelenleg 37 millió 289 ezren élnek. Az adatokból kiderült, hogy tíz év alatt jelentős számban, mintegy 3,8 millióan hagyták el végleg Ukrajnát megélhetési vagy más okból.



Hivatalos népszámlálást a lakosok személyes megkeresésével Ukrajnában utoljára 2001-ben tartottak. Azóta folyamatosan többször terveztek ilyenfajta felmérést rendezni, de folyton elhalasztották. Az új ukrán vezetés is bejelentette tavaly, hogy 2020. év végén hivatalos népszámlást rendez, de a múlt decemberben végrehajtott néhány próbanépszámlálás után lefújta. Ezek tapasztalata ugyanis azt mutatta, hogy túl költséges lenne, az emberek pedig nem szívesen nyitnak ajtót a népszámláló biztosoknak. A kormányzat még azzal is érvelt a megkereséses népszámlálás újabb elhalasztása mellett, hogy az elektronikus felmérés is kellően pontos adatokat ad.



A 2001-es népszámláláskor Ukrajna lakossága 48,5 millió fő volt, a kilencvenes évek elején pedig csaknem 52 millió.