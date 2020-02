Migráció

Megvonta Matteo Salvini mentelmi jogát az olasz szenátus

Az olasz kormánytöbbség megszavazta a volt belügyminiszter, Matteo Salvini, az ellenzéki Liga és a jobbközép koalíció vezetője mentelmi jogának megvonását a római felsőházban szerdán tartott voksoláson. Salvini bejelentette, hogy az olaszországi határok védelméért kész bíróság elé állni.



A kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S), a Demokrata Párt (PD), az Élő Olaszország (IV) és a többi kisebb baloldali párt, korábbi bejelentéseik szerint Matteo Salvini mentelmi jogának megvonására szavaztak. Ez önmagában elégnek ígérkezett a többség biztosításához. A jobbközép koalícióból a Hajrá Olaszország (FI) és az Olasz Testvérek (FdI) nemmel szavazott, a Liga szenátorai kivonultak az ülésteremből. A kormány tagjai távol maradtak. A végleges eredményt az esti órákban hozták nyilvánosságra: 152 szenátor a mentelmi jog megvonására szavazott, 76 ezt elutasította.



Az olasz parti őrség Gregoretti nevű hajója fedélzetén érkezett 131 migráns tavaly július végén öt napig nem kapott engedélyt a partraszállásra, csak miután más EU-tagállamok vállalták átvételüket. Az ügyészség szerint Salvini "túszul ejtette" a migránsokat korlátozva személyi szabadságukat, visszaélt hivatali hatalmával, megsértette a nemzetközi konvenciókat.



Matteo Salvini felszólalásában kijelentette, hogy kész a bíróság elé állni. Hangsúlyozta, hogy belügyminiszterként, olaszként és emberként is Olaszország határvédelmét és biztonságát tartotta szem előtt.



"Nem loptam (..) a határokat védtem, és az alkotmány szerint Olaszország határainak és biztonságának védelme nem jog, hanem szent kötelesség" - hangoztatta a volt belügyminiszter.



Kifejtette, hogy a migránsok azonnali és automatikus partraszállásának megakadályozásával Olaszországot, az olaszokat és az Olaszországban legálisan élő bevándorlókat védte meg az embercsempészektől. "Az olasz nép kizárólagos érdekében jártam el" - hansúyozta.



Hozzátette, személyes döntése, hogy mentelmi jogáról lemondva bíróság előtt akarja tisztázni "egyszer és mindenkorra" a történteket. Megjegyezte, hogy a baloldal régi bevált módszerét alkalmazza, vagyis bírósági ügyekkel akarja "megsemmisíteni politikai ellenfeleit". Azt mondta, ő soha nem küldené bíróság elé a baloldali politikusokat.

A volt és jelenlegi miniszterelnök Giuseppe Contéhoz, valamint a Liga volt szövetségese M5S-hez intézve szavait Matteo Salvini hangsúlyozta, hogy a Ligára szavazó olaszok és a Ligával másfél évig kormányzó Conte és az M5S is jól tudta, hogy ő - választási ígérete szerint - mindent megtesz az embercsempészek, illegális bevándorlók megállítására a határok védelmével. Matteo Salvini elutasította a vádat, miszerint túszul ejtette a migránsokat: kiemelte, hogy az olasz parti őrség Gregoretti nevű hajója máltai felségvizeken sietett a migráncsoport segítségére, és a hajóról betegek és kiskorúak azonnal leszállhattak.



A Gregoretti-ügyet a szicíliai Siracusa ügyészsége indította. A Liga vezetőjét 15 évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik.



Ezzel egy időben az ügyészség az Open Arms hajó miatt is eljárást kezdeményezett a politikus ellen. A szenátus mentelmi bizottsága erről február 27-én hoz döntést. A Proactiva Open Arms spanyol nem kormányzati szervezet (NGO) hajója tavaly nyáron tizenkilenc napot töltött a nyílt tengeren, 164 emberrel a fedélzetén.



Matteo Salvini mentelmi jogának esetleges megvonása után a volt belügyminiszterrel szembeni eljárás a szicíliai Catania bíróságára kerül, amelynek meg kell erősítenie a vádakat. Korábban a cataniai ügyészség nem támogatta a Salvinivel szembeni vádemelést. Ha a Liga vezetőjét mégis bíróság elé állítják, ez Olaszországban több éves tárgyalássorozatot jelenthet. Matteo Salvini is azt mondta, biztos benne, hogy a Gregoretti-ügy el lesz napolva.



Ennek ellenére, miután megvonták mentelmi jogát, más ügyészségek is eljárást kezdeményezhetnek Matteo Salvinivel szemben, nem kizárt, hogy ugyanezt teszik az NGO-k és az azonnali olaszországi partraszállástól megfosztott migránsok.



Matteo Salvini mentelmi jogának megvonása megosztja az olasz politikát és a jogszakértőket is, mivel ez az első alkalom, hogy az ügyészség egy miniszterrel szemben azért akar vádat emelni, mivel kormánya politikáját képviselte.



Giorgia Meloni a jobboldali FdI párt elnöke "üldözésnek" nevezte a Matteo Salvinivel szembeni ügyészi fellépést hangoztatva, hogy a volt belügyminiszter "munkáját végezte a határok védelmében". A FI frakcióvezetője Mariastella Gelmini "veszélyes precedensnek" nevezte az ügyet hangsúlyozva, hogy nehéz elhinni, hogy a miniszterelnök, Giuseppe Conte és a az M5S vezetője, Luigi Di Maio nem osztotta a Gregorettivel kapcsolatos döntéseket.



A szenátusi szavazással egy idóben közölt felmérések szerint a Liga továbbra is a legnagyobb olasz pártnak számít, de a novemberben mért támogatottsága 32 száztalékról 30 százalék alá süllyedt. Az olaszországi közösségi oldalakon szerdán az "énSalvinivelvagyok"-hashtag volt a legnépszerűbb.