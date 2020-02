Ditrói vendégmunkások

Nyílt levélben összegezték a pékséggel szembeni sérelmeiket a ditróiak

Arra szólítják fel a pékség tulajdonosát és ügyvezetőjét, hogy kérjenek nyilvánosan bocsánatot a község lakosságától a település jó hírének megsértése miatt. 2020.02.13 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nyílt levélben összegezték kedden a távol-keleti vendégmunkásokat foglalkoztató helyi pékséggel szembeni sérelmeiket a ditróiak. A levél átadása napján megérkezett a pékségbe a harmadik Srí Lanka-i vendégmunkás.



A nyílt levelet Puskás Elemér polgármester küldte el az MTI-nek.



A dokumentumban arra szólítják fel a pékség tulajdonosát és ügyvezetőjét, hogy kérjenek nyilvánosan bocsánatot a község lakosságától a település jó hírének megsértése miatt, és a pékség volt munkavállalóitól az elkövetett törvénysértések miatt. Fizessék ki a túlórákat és a ki nem fizetett pihenőszabadságokat, támogassák szakszervezet felállítását a vállalaton belül, ne foglalkoztassanak idegen munkaerőt mindaddig, amíg helyben a két százalékot meghaladja a munkanélküliség. Azt is követelik, hogy mutassák be a távol-keleti munkavállalók szakképesítésének bizonyítékait és egészségügyi vizsgálati lapjukat. Emellett azt kérik, hogy elsősorban a község lakossága nyugalmát, önbecsülését, a helyi hagyományokat és vallási szokásokat vegyék figyelembe és tartsák tiszteletben.



A petíció megfogalmazásáról a február elsején tartott falugyűlésen döntött a közösség, miután elutasította a pékség vezetőinek bocsánatkérését és a távol-keleti munkavállalókra vonatkozó kompromisszumos javaslatát.



A Mediafax hírügynökség kedden közölte, hogy megérkezett a pékségre a harmadik Srí Lanka-i pék is, aki csütörtöktől áll munkába.



A pékség ügyvezetője a Maszol.ro portálnak elmondta: nem sikerült helyi munkaerőt találni, ezért volt szükséges távol-keleti munkavállalót szerződtetni. Megerősítette azt az információt, hogy a Srí Lanka-i munkavállalók fogadása óta Ditróban és a szomszédos falvakban felére csökkentek az eladásaik. Hozzátette, hogy a régió központjában, Gyergyószentmiklóson viszont nem esett vissza a forgalmuk.