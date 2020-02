Ukrajna

Leváltotta hivatalának vezetőjét az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök menesztette posztjáról kedden Andrij Bohdant, az elnöki hivatal vezetőjét, a helyére Andrij Jermak korábbi elnöki tanácsadót nevezte ki. 2020.02.12 00:30 MTI

Az államfő döntéséről szóló rendeleteket az elnöki hivatal honlapján tették közzé. Az Ukrajinszka Pravda hírportál értesülése szerint Bohdan maga nyújtotta be lemondását, miután hétfőn "volt egy kellemetlen beszélgetése" Zelenszkijjel.



Jermak az UNIAN ukrán hírügynökség ismertetése szerint 1971-ben született Kijevben. A kijevi Tarasz Sevcsenko állami egyetemhez tartozó nemzetközi kapcsolatok intézetében szerzett diplomát 1995-ben nemzetközi jogból.



1997-ben nemzetközi jogi céget alapított. Zelenszkij mellett 2019. március 21-e óta töltötte be az elnöki tanácsadói posztot. Bohdant és Jermakot is egyaránt Zelenszkij legközelebbi bizalmasaként emlegetik az ukrán sajtóban.