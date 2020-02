Equifax-botrány

Több mint százmillió amerikai adatainak ellopásával vádolták meg Kínát

Washington a kínai haderő négy tagja ellen emel összesen kilenc rendbeli vádat több mint százmillió amerikai adatainak ellopásáért az úgynevezett Equifax-botrányban - jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján William Barr amerikai igazságügyi miniszter.



A tárcavezető különösen komolynak minősítette az atlantai székhelyű Equifax hitelbíráló számítógépes rendszerébe még 2017-ben történt behatolásokat, mert a hackerek 145 millió amerikai társadalombiztosítási adatait és más, rendkívül érzékeny, a többi között amerikai kereskedelmi információkat loptak el.



"Ez az amerikai emberek magánjellegű információiba történt, előre megfontolt szándékkal elkövetett és átfogó erőszakos behatolás volt" - fogalmazott William Barr, és közölte, hogy a négy feltételezett hacker a kínai haderő tagja, bár nem nevezte meg őket.



Az Equifax-botrány 2017 szeptemberében tört ki, amikor a hitelbíráló maga is megerősítette, hogy egy Apache Struts nevű web-alkalmazáson keresztül sikerült a támadóknak bejutniuk a rendszerébe, ahonnan mintegy 145 millió amerikai érzékeny személyes adatait lopták el. A társadalombiztosítási számmal például orvosi adatokhoz és bankszámlákhoz is hozzá lehet férni.



"Ezeknek az adatoknak gazdasági értékük van, és eltulajdonításukkal a tolvajok jelentős mértékben segítették a mesterséges intelligencia fejlesztésével kapcsolatos kínai programot" - jelentette ki William Barr.



Christopher Wray, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója még pénteken arról beszélt egy konferencián, hogy Kína "komoly fenyegetést" jelent, mert "élen jár a legújabb innovációk ellopásában". Wray szerint Kína a mezőgazdaságtól az orvostudományig, a gazdaság legkülönbözőbb ágazataiból gyűjt információkat a hagyományos hírszerzés eszközeivel és kibertámadásokkal.