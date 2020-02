Közlekedés

Rekordsebességű repülés New York és London között

A valaha mért leggyorsabb szubszonikus repülés rekordját döntötte meg a British Airways egyik gépe New York és London között. 2020.02.09 22:37 ma.hu

A Boeing 747-es 4 óra 56 perc alatt tette meg az 5554 kilométeres utat, a tervezett érkezési időhöz képest majdnem 2 órával hamarabb érkezett meg a londoni Heathrow repülőtérre. A gép felszínhez viszonyított legnagyobb sebessége elérte az 1327 km/h-t, ami új rekordnak számít a szubszonikus, vagyis hangsebesség alatt közlekedő repülőgépek között.



A gép ezzel a sebességgel álló légtömegben már átlépte volna a hangsebességet (tengerszinten 1225 km/h, 11 km magasan 1064 km/h).



A repülőgépek haladási magasságában süvítő jet sebessége ugyanis a 410-430 km/h-t is elérhette ezidőtájt. Ezt használta ki a British Airways gépe is, és más gépek is, ahogy a Flightradar24 alábbi ábráján is látható - írta az Időkép.