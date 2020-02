Illegális bevándorlás

Hetvennégy százalékkal nőtt a határsértések száma tavaly Szlovéniában

Szlovéniában tavaly 16 099 határsértőt tartóztattak fel a hatóságok, ami 74 százalékkal több 2018-hoz képest - közölte pénteken a szlovén belügyminisztérium.



A legtöbb migráns Pakisztánból, Algériából és Afganisztánból érkezett.



A migránsok többségét Horvátországba toloncolták vissza a szlovén rendőrök, 11 026 főt, ami háromszor több, mint 2018-ban.



Tavaly december végéig 3821-en folyamodtak menekültstátuszért, ami 33 százalékkal több, mint tavaly előtt.



Az országban jelenleg 298, menekültstátusszal rendelkező külföldi állampolgár tartózkodik, valamint 725 olyan személy, aki nemzetközi védelmet kapott.



A Görögországból Észak-Macedónián, Szerbián, Horvátországon és Szlovénián át Közép-Európa más országaiba vezető, korábbi balkáni migrációs útvonal (amely egy ideig Magyarországon is keresztülhaladt) 2016-os "lezárása" óta a menedékkérők más útvonalon - Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia érintésével - igyekeznek eljutni Nyugat-Európába. Mára Észak-Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik útlevéllel és megfelelő vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni.