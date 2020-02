Csehország

Lezárt sorompónál vezették át a gyerekeket a síneken az óvónők - megdöbbentő videó

Megdöbbentő eset történt a napokban Prága Reporyje nevű városrészében. Az óvónők a vonat érkezését jelző fényjelzés ellenére is átterelték a gyerekeket a síneken, ráadásul úgy, hogy már a sorompók is lezárultak.



Az esetről készült felvételt a városrész polgármestere is megosztotta közösségi oldalán.



"Gratulálok az óvónőknek. Az egyik vonat elment, a másikra fel akartak szállni – ez az érvelés az, ami miatt feljelentem önöket”- írta a polgármester.



Az óvónők azzal érveltek, hogy a gyerekek egyáltalán nem voltak veszélyben, ám sokak szerint az sem mellékes, hogy milyen példát mutattak ezzel a gyerekeknek.



Az esetet vizsgálja a rendőrség.