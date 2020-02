Politika

Egyetlen napig lehetett szélsőjobb támogatással miniszterelnök egy liberális

Egy nap után lemondott a CDU és a szélsőjobb AfD által támogatott liberális tartományi miniszterelnök, Thomas Kemmerich Thüringiában, ahol óriási botrányt okozott, hogy két mainstream párt - a liberális FDP és a konzervatív CDU - elfogadta a szélsőjobb AfD külső támogatását azért, hogy az öt százalékkal a tartományi gyűlésbe épphogy bejutott liberálisok vezetőjét válasszák meg tartományi kormányfőnek. Kemmerich azt mondta, új választásokat akarnak - tudósította az EuroNews.



A helyi CDU és az FDP is azt kommunikálja, hogy nem egyeztettek az AfD-vel arról, hogy a képviselői nem a saját, hanem a mainstream jobboldali pártok kormányfőjelöltjére szavaznak majd.



A CDU országos vezetése idegesen reagált a hírre. Angela Merkel elfogadhatatlan helyzetről beszélt és előrehozott választást sürgetett. A liberálisok országos vezetője, Christian Lindner némi tétovázás után szintén elhatárolódott a Thüringiában történtektől.



"Nem lennék képes tovább viselni az elnöki tisztséget, ha a Liberális Demokraták bármilyen, akár csak regionális csoportja is rendszerszerűen együttműködne az AfD-vel, illetve elfogadna egy olyan helyzetet, amelyben számítania kell az AfD szavazataira" - mondta Lindner.



"Ez az egész leginkább a brexit-vitában született javaslatokra emlékeztet: addig kell szavazni, amíg a megfelelő eredmény nem születik meg, amíg nem a megfelelő ember jön ki miniszterelnöknek. Ezt nem tartom igazán demokratikusnak" - mondta az AfD vezetője, Alexander Gauland.



Az AfD thüringiai vezetése még a szélsőjobb párton belül is szélsőségesnek számít. A támogatásukra azért volt szüksége a mainstream pártoknak, mert a tartományban a szélsőbal die Linke a legerősebb párt, a szociáldemokraták támogatásával ők adták az előző tartományi miniszterelnököt. A fő ellenfélnek tartott baloldali tartományi koalíciót a jobboldali pártok - Németországban a liberális párt is a mérsékelt jobboldalhoz tartozik - csak az AfD-vel együtt tudták leváltani, ami azonban kiváltotta a pártközpontok és a közvélemény tiltakozását.



Németországban a mainstream pártok által felhúzott ideológiai karantént először törte át szélsőjobb párt a második világháború óta.