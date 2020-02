Erőszak

Pokolgépet találtak egy teherautón Észak-Írországban

Pokolgépet találtak egy teherautón az észak-írországi Lurgan városának egyik ipartelepén csütörtökön.



Sean Wright, az észak-írországi rendőrség (PSNI) terrorista bűncselekményekben illetékes nyomati osztályának vezetője közölte, hogy bejelentés érkezett hozzájuk egy készülő merényletről, amelyet egy járműre szerelt robbanószerkezettel akartak elkövetni egy Belfastból Skóciába tartó kompon.



A PSNI nyomozója szerint a rendőrség által gyűjtött információk arra utalnak, hogy szakadár köztársasági csoportok szándékosan telepítették a robbanószerkezetet a teherautóra.



Wright elmondta: egy további bejelentést is kaptak arról hétfőn, hogy a robbanószerkezet egy meghatározott szállítmányozási vállalathoz tartozó teherautón lett elrejtve, ami miatt mintegy 400 járművet kutatták át.



"A szerkezetet végül egy nagy teherbírású járművön találták meg a Silverwood ipartelepen (Lurganban)" - közölte Wright, hozzátéve, hogy a pokolgépet tűzszerészek hatástalanították.



Az 1998-as nagypénteki egyezménnyel elindult megbékélési folyamat meghatározó horderejű mozzanataként az IRA, vagyis az Ír Köztársasági Hadsereg - amely valaha a legnagyobb britellenes katolikus félkatonai szervezet volt Észak-Írországban - már hosszú évekkel ezelőtt felhagyott a fegyveres akciókkal, leszerelte fegyverzetét, és gyakorlatilag beszüntette tevékenységét.



Az IRA működésének beszüntetését és a felekezeti kiegyezést egyes kisebb katolikus szakadár szervezetek - amelyek közül többen valamilyen kiegészítő jelzővel IRA-nak nevezik magukat - azonban még most sem fogadják el, és további harcot hirdettek a brit fennhatóság ellen. Ilyen szervezet a 2012-ben alakult Új IRA is.