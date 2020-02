Koronavírus

Hongkongi kormányzó: mindenki karanténba kerül, aki Kína más részéből érkezik

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében Hongkong 14 napra mindenkit karanténba fog helyezni, aki Kína más részéből érkezik - jelentette be Carrie Lam hongkongi kormányzó szerdán a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes oldalán megjelent tudósítás szerint.



Az újabb óvintézkedés szombattól lép életbe, hogy az érintetteknek szükség esetén legyen idejük módosítani az útitervüket - mondta Lam, aki arról is beszámolt, hogy a hongkongi kormányzat 10 milliárd hongkongi dollárt (392 milliárd forint) különít el a járvány elleni küzdelemre.



A kormányzó közölte: kedden és szerdán újabb hat embernél diagnosztizálták a vírusfertőzést Hongkongban, közülük hárman nem utaztak az elmúlt időszakban. A fertőzöttek száma a városban ezzel 21-re emelkedett, egy beteg pedig kedden belehalt a vírus okozta betegségbe. "A helyzet aggasztó" - mondta Lam, hozzátéve: "a következő 14 nap kulcsfontosságú lesz". A kínai szakértők az eddig ismert esetek alapján 14 napban határozták meg a vírus maximális lappangási idejét.



Lam arra is kitért, hogy orvosi szakértőkkel való egyeztetés után további korlátozásokat jelent majd be a különleges közigazgatású várost Kína többi részétől elválasztó határ forgalmát érintően.



A kormányzóra jelentős politikai és társadalmi nyomás nehezedett, hogy rendeljen el teljes határzárat a Közép-Kínából kiindult járvány kizárása érdekében. Több mint 2400 hongkongi kórházi dolgozó csatlakozott a hétfőn kezdődött egészségügyi sztrájkhoz, de a kormányzó négy határátkelő pontot - köztük a nemzetközi repülőteret - továbbra is nyitva hagyott. A SCMP által közölt adatok alapján azonban a határt átlépők száma hétfőről keddre így is 44 százalékkal visszaesett, a beutazó utasoknak pedig mintegy 73 százaléka hongkongi lakos volt.



A Kínából érkező forgalom drasztikus korlátozása mellett a hongkongi kormányzat a közalkalmazottak számára lehetővé tette, hogy otthonról végezhessék a munkájukat február 16-ig, vagyis az eredetileg tervezett február 9-i dátumról még egy héttel megnyújtotta a távmunka idejét. A magánszektorban számos vállalat hasonló intézkedéseket vezetett be, és a SCMP szerint több munkahelyen valószínűleg hasonlóan ki fogják tolni az irodai munka visszaállításának az időpontját.



A lap továbbá meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a kormányzat az iskolák március 2-ig elrendelt bezárásának meghosszabbítását is tervezi.