Hátborzongató drónvideón a szellemvárossá lett Vuhan

A koronavírus miatti karantén január 23-ai bevezetése óta valóságos szellemváros lett az egyébként 11 millió lakossal rendelkező Vuhan. A korábban zsúfolt, nyüzsgő utcákon most csak elvétve látni gyalogost, vagy autót. Az ABC News által készített drónvideón jól látszik, hogy az emberek már otthonról sem igazán merészkednek ki.



Kedd éjfélig a Kínában diagnosztizált fertőzöttek száma 20 ezer fölé emelkedett.

Drone footage shows almost empty streets in typically bustling Wuhan, China, amid a citywide lockdown over the deadly coronavirus outbreak.



The viral outbreak has infected more than 20,600 people globally. https://t.co/K9g7lCir38 pic.twitter.com/ZctumKNM1Q