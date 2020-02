Járvány

Koronavírus - Végleg megtiltanák Kínában a vadkereskedelmet az állatvédők

A koronavírus okozta világjárványra hivatkozva állatvédő szervezetek azt sürgetik, hogy végleg tiltsák be a vadon élő állatok kereskedelmét Kínában. 2020.02.04 11:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A piacon árult élő állatok az ember számára veszélyes betegségek forrásai lehetnek - érvelnek az állatvédők.



A Kínában kitört új koronavírus okozta tüdőgyulladás-járvány is egy ilyen piacról indulhatott el Vuhanban a feltételezések szerint - írja a BBC.



Kína a koronavírus terjedését megakadályozó lépések között átmenetileg megtiltotta a vadkereskedelmet, de az állatvédők szerint ez nem elegendő. Mint hangsúlyozzák: végleg be kellete tiltani a vadkereskedelmet, mivel az nemcsak az emberi egészéget veszélyezteti, hanem az egyúttal véget vethetne az illegális vadkereskedelemnek is. A hagyományos kínai gyógymódok alapanyagai iránti kereslet miatt már számos vadon élő állat sodródott a kihalás szélére - emlékeztettek.



Az embereket megfertőző betegségek több mint 70 százaléka ered állatoktól, különöseképpen vadon élő állatoktól. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei szerint nagy a valószínűsége, hogy az új koronavírus forrásai denevérek voltak. A denevérekről indult fertőzés feltehetően egy most még ismeretlen állatcsoportról terjedt át az emberre.



A SARS- és a MERS-vírus korábban hasonlóképpen eredetileg denevérektől származott. Ezek a vírusok azonban előbb a cibetmacskákra és tevékre terjedtek át, mielőtt embert fertőztek volna meg.



Kína a legnagyobb piaca a legális és illegális vadkereskedelemnek. A vadon élő állatokból készült termékek ipara a kínai gazdaság nagyon jelentős ágazata. Egy friss elemzés szerint az ismert 32 ezer szárazföldi gerinces faj 20 százalékát árulják a globális vadkereskedelemben legálisan és illegálisan.



A Természetvédelmi Világszervezet (WWF) tanulmánya szerint az illegális vadkereskedelem értéke globálisan évi 20 milliárd dollárra rúg. Ezzel a negyedik legnagyobb illegális kereskedelmi tétel a drogok, az embercsempészet és a hamisítás után.



A WWF közleménye szerint az új koronavírus okozta válsághelyzet megszólaltatta a vészcsengőt: itt az ideje véget vetni a veszélyeztetett állatok, köztük az egzotikus háziállatok kereskedelmének.



A SARS-vírus a kínai piacokon árult cibetmacskákról terjedt át emberekre. "El akarjuk kerülni, hogy a jövőben ilyen típusú esemény történjen új vírusokkal, amelyek ismét állatról emberre terjednek. Ez indokolja, hogy állatvédelmi és közegészségügyi okokból hosszú távon szabályozzuk a vadkereskedelmet, hiszen tudjuk, hogy folyamatosan fennáll a veszélye hasonló drámai események bekövetkeztének" - mutatott rá Ben Embarek, a WHO szakértője.



A kínai kormány azonban világosan leszögezte, hogy csak átmenetileg tiltja be a vadkereskedelmet. A tilalom a koronavírus okozta országos válsághelyzet végéig tart. Peking hasonló intézkedést vezetett be 2002-ben a SARS-vírus által okozott járvány miatt. Az állatvédők emlékeztettek rá, hogy a bejelentés után pár hónappal a hatóságok enyhítettek a szabályozáson, és a kereskedelem visszatért a régi kerékvágásba.

Idén szeptemberben azonban Peking lesz a házigazdája a biológiai sokféleségről szóló egyezményt aláíró országok konferenciájának. A konvenciót, amelynek célja a globális biodiverzitás megőrzése, 1992-ben írták alá. Egy tavaly közzétett jelentés szerint viszont egymillió fajt veszélyeztet a kihalás a bolygón.



A természetvédők szerint az új koronavírus okozta járvány megfékezésére tett lépéseivel Kína megragadhatja az alkalmat arra is, hogy bizonyítsa elkötelezettségét a biológia sokféleség megőrzésében.



A szakérők emlékeztettek rá, hogy milyen komoly eredményeket hozott a kihalással küzdő elefántpopuláció megmentésében, amikor Kína betiltotta az elefántcsont importját. Ugyanakkor a szakemberek azt is hangsúlyozták, hogy a vadkereskedelem tilalma és szabályozása nemcsak Kínában lenne fontos, hanem az egész világon.