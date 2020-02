Járvány

Koronavírus - Újabb fertőzöttet találtak Németországban

A bajor tartományi egészségügyi minisztérium hétfő késő este kiadott közleménye szerint az új fertőzött a Webasto nevű autóipari beszállító cég munkatársa.



Így egy nap alatt két fővel emelkedett az új koronavírussal fertőzöttek száma Németországban.



Hétfőn korábban egy gyereknél mutatták ki a kórokozót, ugyancsak Bajorország tartományban, egy olyan családban, amelyben az édesapa és egy másik gyerek is fertőzött.



Az édesapa szintén a Webasto munkatársa, éppen úgy, mint az összes többi - mind a hét - felnőtt bajorországi beteg.



A németországi esetek így továbbra is Bajorországra koncentrálódnak, a 12 fertőzött közül tíz él a tartományban.



A bajorországi esetek kivétel nélkül összefüggésben állnak az első fertőzéssel, amely a Webasto egyik továbbképzésén történt január 21-én a társaság központjában, a München melletti Stockdorfban.



A vállalati tanfolyamon egy kínai alkalmazottról terjedt át a vírus egy helyi munkatársra. A sanghaji nő németországi útja előtt meglátogatta szüleit a járvány gócpontjában, Vuhan térségében. A továbbképzés idején tünetmentes volt. Szervezetében hazatérése után, január 26-án mutatták ki a vírust. Ez volt az első olyan eset, amikor a vírus Kínán kívül terjedt emberről emberre.



A Bajorországon kívüli két fertőzöttet a járvány központjából, a kínai Vuhanból a hét végén hazaszállított német állampolgárok között találták. Őket is kórházban, elkülönítve helyezték el, állapotuk ugyancsak stabil.



A tüdőgyulladást okozó új koronavírus decemberben jelent meg Vuhanban. A közép-kínai városból indult járvány 24 országot ért el bizonyítottan. A vírus több mint 20 ezer embert fertőzött meg, a túlnyomó többséget Kínában. Az ázsiai országon kívül csupán nagyjából 150 fertőzést jelentettek az egészségügyi hatóságok. A halálos áldozatok száma 400 felett van, Kína szárazföldi részén kívül két haláleset történt, egy a Fülöp-szigeteken, egy Hongkongban.