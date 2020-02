Ukrán repülő

Zelenszkij aggodalmának adott hangot a feketedobozok Iránban történő elemzése kapcsán

Az ukrán szakértők véleménye az volt, hogy az iráni laboratórium technikailag nem alkalmas a súlyosan sérült adatrögzítőkből az adatok kinyerésére. 2020.02.03 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy megkapja a Teherán mellett lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait abban az esetben, ha Iránban nem sikerül kinyerni a rajtuk lévő információkat - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy vasárnap este sugárzott tévéinterjúban.



Az államfő az 1+1 ukrán televíziónak adott nyilatkozatában elmondta: az iráni fél felajánlotta, hogy ukrán szakértők vegyenek részt a helyszínen a katasztrófában megrongálódott, a gép repülési adatainak, illetve a pilótafülkében elhangzott beszélgetések rögzítésére hivatott feketodobozok dekódolásában, s az ukrán szakértők hétfőn el is utaznak Iránba.



Zelenszkij ugyanakkor emlékeztetett: korábban az ukrán szakértők véleménye az volt, hogy az iráni laboratórium technikailag nem alkalmas a súlyosan sérült adatrögzítőkből az adatok kinyerésére.



Zelenszkij emlékeztetett továbbá arra is, hogy az iráni elnök utolsó megbeszélésükkor biztosította afelől: amennyiben nem sikerül kinyerniük megfelelően az adatokat a feketedobozokból, átadják őket Ukrajnának.



"Az iráni elnök a szavát adta nekem, hogy bármilyen tárgyat, bizonyítékot megosztanak velünk, és elvihetjük a feketedobozokat is. Ezért úgy gondolom, hogy ha a szakembereink odarepülnek, felhatalmazással kell rendelkezniük arra, hogy amennyiben hiányosan dekódolják a feketedobozokat, akkor elhozhassák őket" - jelentette ki az ukrán elnök.



Az ukrán nemzetközi légitársaság Teheránból Kijevbe tartó járata január 8-án zuhant le nem sokkal felszállás után. A tragédiában 176-an vesztették életüket. Irán eleinte ragaszkodott ahhoz, hogy a gép balesetet szenvedett, majd pár nappal később beismerte, hogy a Forradalmi Gárda légvédelme lőtte le a gépet tévedésből.



Január 19-én Haszan Rezaifár, az iráni polgári repülési szervezetnek a balesetek kivizsgálásáért felelős igazgatója kijelentette, hogy - a korábbi hírekkel ellentétben - Irán egyelőre nem adja át sem Ukrajnának, sem Franciaországnak a katasztrófában megsérült feketedobozokat, hanem megpróbálja előbb saját maga megnyitni és leolvasni az adatokat róluk.



Kijev ezt megelőzően több ízben kérte Irántól, hogy adja át neki a feketedobozokat, jelezve, hogy Kijevben is van olyan speciális laboratórium, mint Franciaországban, amelyben képesek megnyitni a súlyosan megrongálódott adatrögzítőket. Az iráni bejelentés után Kijev ismét közölte, hogy tovább konzultál Teheránnal a feketedobozok ukrán szakértőknek való átadásáról.