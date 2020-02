USA

Impeachment - Leszavazták a demokratákat, nem lesznek tanúk a tárgyaláson

Az amerikai szenátusban péntek este leszavazták a demokratákat, nem lesznek tanúk a Donald Trump elnök ellen folyó alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) felső házi tárgyalásán. 2020.02.01 08:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szenátus 51:49 arányban szavazta le a demokrata szenátorok azon javaslatát, hogy tanúkat hívjanak és újabb 28 ezer dokumentumot kérjenek be a tárgyalásra. Két republikánus szenátor - Susan Collins Maine és Mitt Romney Utah állam politikusa - a demokratákkal együtt szavazott.



"A javaslatot nem fogadták el" - jelentette be a tárgyaláson elnöklő John Roberts főbíró.



A voksolás utáni szünetben Chuck Schumer, a szenátus kisebbségben lévő demokrata párti frakciójának vezetője "nagy tragédiának" nevezte a döntést. Mint fogalmazott: "tanúk nélkül, dokumentumok nélkül egy impeachment-tárgyalás galádság". A politikus "tárgyalás utánzatának" minősítette az eljárást, és úgy vélekedett, hogy "Amerika emlékezni fog erre a napra".



Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakcióvezetője közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta: "a szenátusnak nincs szüksége arra, hogy újra nyissa a képviselőház demokrata párti többsége által lezártnak nyilvánított vizsgálatot, amelyet maguk az impeachment-menedzserek továbbra is elsöprő erejűnek és minden kétséget kizárónak minősítenek".



A voksolást az első elemzések Donald Trump és McConnell szenátor nagy győzelmeként értékelték.



Amerikai sajtóértesülések szerint a demokrata párti politikusok azt szeretnék, ha az impeachment-eljárás utolsó napja szerdán lenne, egy nappal azt követően, hogy Donald Trump elmondta az Unió állapotáról szóló hagyományos évértékelő beszédet a kongresszus két háza előtt. John Cornyn texasi republikánus szenátor szerint a demokraták ezzel kifejezetten "zavarba akarják hozni" az elnököt.