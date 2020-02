Járvány

Koronavírus - Egészségügyi vészhelyzetet hirdettek Amerikában

A döntést Alex Azar egészségügyi és emberi erőforrásokért felelős miniszter jelentette be a Fehér Házban tartott sajtókonferencián.



A tárcavezető közölte: az Egyesült Államokba vasárnaptól nem léphetnek be olyan nem amerikai állampolgárok, akik az elmúlt két hétben Kínában jártak. A Kínából hazatért vagy charterjárattal hazahozott amerikai állampolgárokat pedig karanténba helyezik.



A sajtókonferencián jelen volt Ken Cuccinelli, a belbiztonsági tárca ügyvezető miniszterhelyettese is. Bejelentette: ezentúl Kínából érkező repülőgépeket csakis hét amerikai légikikötő fogad, ahol karanténnak alkalmas külön helyiséget rendeztek be.