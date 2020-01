Franciaország

Épek és egészségesek a notre-dame-i méhkaptárok

A Notre-Dame székesegyházat áprilisban sújtó tűzvészt épségben túlélték a sekrestye tetején álló méhkaptárok, és a méhkolóniák egészségesebbek, mint bármikor. 2020.01.31 19:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Notre-Dame méheinek megmenekülését a tűzvésztől csodával határosnak tartották a szakemberek. A három kaptárt 2013-ban helyezték ki a sekrestye tetejére a biodiverzitás elősegítésére, és a méhek azóta minden évben mézzel ajándékozták meg a méhészeket.



Tíz hónappal a székesegyházat sújtó tűzvész után a három kolónia egészségesebb, mint valaha - mondta a The Guardian brit napilapnak Sibyle Moulin méhész, aki hat hónap után a minap először szemlélhette meg a kaptárokat. A katedrális déli oldalán lévő sekrestye tetejére tilos felmenni, hiszen az épület súlyos károkat szenvedett, a kiégett boltozatból még mindig kövek hullhatnak alá, és ólomszennyezés is sújtja a térséget.



A méhésznek részt kellett vennie egy egészségi és biztonsági képzésen ahhoz, hogy ismét látogathassa a kaptárokat.



"Minden rendben van velük, a kolóniák viselkedése teljesen normális, az év ezen időszakában ugyan nem nagyon aktívak, de ennek így kell lennie" - hangsúlyozta.



A tűzvész után szinte mindenki attól tartott, hogy a kolóniánként mintegy 50 ezer méh elpusztult. A hatalmas hő ellenére azonban a méhek nem hagyták magukra királynőiket, hanem teletömték magukat mézzel és összekuporodtak, hogy védjék a kolóniát.



A tűzvész után "műholdfelvételeket vizsgáltunk meg, és láttuk, hogy a kaptárok érintetlenek, fel sem fordultak, és még viasztócsa sem volt alattuk. Mivel a viasz mintegy 70 Celsius-fokon olvad, tudtuk, hogy a hő nem károsította a kaptárokat. A füst miatt nem aggódtunk, mivel azt mi is használjuk, így tudtuk, hogy alszanak a királynő körül" - magyarázta a méhész.



"Később a székesegyház szerkezetének biztosításán dolgozóktól kaptunk filmet, amely jól mutatta, hogy a méhek ki-berepülnek a kaptárokból. Tanulmányoztuk magatartásukat és láttuk, hogy pollengömböket visznek lábukon, ami azt jelentette, hogy fehérjekészletet halmoznak fel az ifjak táplálására" - tette hozzá.



Moulin először júliusban kapott engedélyt a kaptárok meglátogatására. "Egyáltalán nem tűnt úgy, hogy a tűzvész hatással volt rájuk" - mondta a méhész, aki júliusban 66 kilogramm mézet hozott le a kaptárakból. A mézmintákat Kanadába küldték, hogy az esetleges ólomszennyezést megvizsgálják.



A Beeopic cégnek a notre-dame-i kaptárokon kívül még 350 kaptára van Párizsban, és mintegy 700 a francia főváros környékén. Ezeket a szelíd, városi mézelő méheket még az 1920-as években egy bencés rendi szerzetes tenyésztette ki. Párizsban ilyen méhkaptárok találhatók egyebek között az Operaház, a Comédie Française, valamint a Coca-Cola és a Louis Vuitton cég székháza tetején is.