Járvány

Koronavírus - Kínán belül is ellenségeskedést szül a járvány

Miközben a világ több országából jelentenek Kína-ellenes megnyilvánulásokat az új koronavírus-járvány miatt, Kínán belül is ellenséges hangulatot szült a vírus felbukkanása. 2020.01.31 15:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kínai Twitterként is emlegetett Weibo mikroblogot böngészve sorra bukkanak fel a járvány gócpontjaként elhíresült közép-kínai Vuhan lakóit bíráló bejegyzések. Az indulataiknak hangot adó felhasználók gúnyosan, vagy egyes esetekben akár gyűlölködve kritizálják a vuhaniakat az egzotikus vadhúsok fogyasztása miatt, szakértők szerint ugyanis a vírus állatról terjedhetett át emberre, a járvány pedig feltehetően egy január 1-én bezárt vuhani hal- és húspiacról indult, ahol különféle egzoktikus élőállatokat és vadhúsokat is forgalmaztak.



"Már egy hete ki sem tettem a lábam otthonról, és miközben gyötör az álmatlanság, egyszerűen nem tudom megérteni ezeket a féleszű vadhúsevő vuhaniakat" - írja egy felhasználó.



Kínában nagy felháborodást keltett hétfőn, hogy a Jyllands-Posten dán lap egy olyan képet közölt, amelyen a kínai nemzeti zászló szerepel, a bal felső sarokban található öt arany csillagot azonban a vírusokkal helyettesítették. Kína koppenhágai követsége közleményt adott ki, amelyben a képet Kína elleni sértésnek nevezte. A kínai közvélemény egy része szintén felháborodással fogadta a szatirikus alkotást, mások azonban az ügy kapcsán a belföldi felelősöket bírálták. Egy felhasználó például a Weibo-n közzétett bejegyzésében így ír az esetről: "a kínaiaknak is el kell gondolkodniuk rajta, hogy miért készült ez a kép. A vuhani vadhúsevők egész Kínára szégyent hoztak. Hozzátette: "ezt a képet a koronavírustól való félelem ihlette, márpedig a vírus Kínából származik."



A vuhaniakkal, illetve hupejiekkel szembeni indulatokat pedig csak tovább fokozza, hogy a járvány súlyosan rányomta bélyegét Kína legfontosabb ünnepére, a holdújévre. A szokványosan egy hétig tartó munkaszünetet a kínaiak többségében rokonlátogatással vagy utazással töltik, ám idén - jóllehet a munkaszünetet a kormányzat három nappal meg is nyújtotta, - az utazási korlátozások illetve a vírus miatti félelmek miatt sokan szinte a teljes szabadságukat kénytelenek voltak otthonaik fogságában tölteni. Egy felhasználó például így írt csütörtöki bejegyzésében: "Az új év hatodik napjára terveztük az esküvőnket, vagyis éppen mára. Most viszont emiatt a néhány vadhúsevű vuhani miatt kénytelenek voltunk elhalasztani."



Vannak persze olyanok is, akik védelmükbe veszik a vuhaniakat, és arra figyelmeztetik az őket szidalmazókat, hogy a járvány éppen Vuhanban pusztít leginkább, ezért az ott élők szorulnak a legtöbb együttérzésre és támogatásra.

Egy, a kínai Nanfang Csoupao című lap internetes oldalán megjelent cikkben olyan esetekről is beszámolnak, hogy egyes kínai szállodákban megtagadták a hupeji vendégek fogadását, vagy a Vuhanból érkező emberek személyes adatait szivárogtatták ki. A cikk szerzője azonban arra figyelmeztet: a járvány megfékezését tovább nehezíti, ha a lezárt tartományon kívül rekedt hupejiek az elutasítás miatt tovább mozognak országszerte, így ugyanis sokkal nehezebben kiszűrhetőek az esteleges vírushordozók. Az egészségügyi megfontoláson kívül pedig az emberi tényezőt is hangsúlyozza, arra emlékeztetve, hogy ezek az emberek nem tudnak visszatérni otthonaikba, és mások segítségére szorulnak ebben a nehéz helyzetben.



Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő pénteken közölte: Kína charterjáratokat küld azokért a hupeji lakosokért, akik külföldön ragadtak a közlekedési korlátozások bevezetése miatt. A hupejiek hazaszállítását azzal indokolták, hogy a kínai állampolgárok, és köztük különösen a vuhaniak "nehézségekkel néznek szembe" külföldön.