Románia

Egy fél évszázados irányelv akadályozza a bukaresti utcák takarítását

Egy ma is érvényben lévő, csaknem fél évszázada kiadott irányelv miatt nem tudja takarítani télen a bukaresti utcákat az Urban SA köztisztasági vállalat. 2020.01.30 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyebek mellett ennek tulajdonítható, hogy a légszennyezés az egészségügyi határérték többszörösére rúg a román fővárosban - írta csütörtökön a G4Media hírportál.



A kommunista Románia 1973-ban kiadott, a "települések köztisztasági műveleteit szabályozó egységes köztársasági irányelve" szerint az utcákat márciustól október végéig kell seperni, a téli hónapokban pedig a havat kell eltakarítani. Emiatt az Urban SA november elsején abbahagyta az utcaseprést, a munkagépekre hóekét és sószórókat szerelt, és várja a havat. Csakhogy az idei különösen enyhe télen szinte egyáltalán nem hullott csapadék Bukarestben, a hőmérséklet pedig gyakran a 10 Celsius-fokot is meghaladta.



"Nem tehetünk semmit, mert a pénzügyőrség nem hinné el, hogy januárban az utcákat mostuk: visszafizettetné velünk a pénzt. Senki sem nézi, hogy kint 10 fok van, süt a nap és száll a por, a levegő pedig belélegezhetetlen. Nincs hó, ami felfogja a koszt, mi meg három hónapja nem takaríthatjuk az utcákat" - magyarázta Dan Ceausescu, az Urban SA marketingigazgatója.



A márciustól novemberig végzett gépesített utcaseprés során hatóránként háromtonnányi - az útburkolatról összegyűjtött porból képződött - sarat szállítanak az Urban SA járművei a hulladéktelepre. Ez a por most mind az utcákon marad, jelentős részét pedig a járműforgalom a levegőbe emeli, és a járókelők belélegzik - írta a G4Media.



Egyebek mellett ennek tulajdonítható, hogy egy független nemzetközi szervezet által felszerelt mérőponton január elején a megengedett határértéknél hétszer nagyobb légszennyezést mértek a román fővárosban, és a hatósági mérőműszerek is gyakran a határérték több mint 200 százalékos meghaladását jelzik a levegőben lévő porszemcsék esetében.