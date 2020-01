Koronavírus

Tragikus állapotokról számolt be egy Vuhanban élő magyar férfi

Keresztes Zoltán zeneszerző évek óta a közép-kínai Vuhanban él, és úgy döntött, a Külügyminisztérium felhívása ellenére úgy döntött, hogy a koronavírus epicentrumaként számontartott városban marad.



"Hatalmas pánik uralkodik a kórházak bejáratánál. A többségükben lázas, fertőzött betegek sírva várakoznak a hidegben, de sokan tüdőgyulladásban szenvednek, légzési nehézségeik is vannak" - mondta el a Blikknek, hozzátéve: a kínai közösségi médiában gyakran látni ilyen videókat, de a hatóságok általában pár perc alatt kitörlik azokat.



Keresztes arról is beszélt, hogy a beteg emberek hosszú, tömött sorokban várnak a kórházak kapui előtt bebocsátásra várva. Sokszor 6-8 órán keresztül ácsorognak annak ellenére, hogy a gyógyszerkészletek már napokkal azelőtt kifogytak. Vannak, akik feladják, és orvosi vizsgálat, kezelés nélkül, ellátatlanul mennek haza.



Keresztes Zoltánt és hét másik, Vuhanban élő, magyar társát a Külügyminisztérium azzal kereste meg, hogy már pénteken vagy szombaton kihozzák őket repülőgéppel Kínából. Keresztes nemet mondott, mivel felesége családjának a városban kellene maradnia. "Nemet mondtam. Öt éve élek itt a feleségemmel, az ő családja már az enyém is, nem hagyhatom őket itt" - magyarázta.



Vuhan karatén alatt van, a kivezetőutakat sorompók zárják le, amiket a rendőrség vagy a katonaság őriz. Senki nem hagyhatja el a teljesen kihalt várost - teszi hozzá a lap.